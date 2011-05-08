اجرای برنامه حذف مالاریا در کشور تا سال 1404

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا گفت: در سالهای اخیر بر روی بیماری مالاریا کنترل زیادی صورت گرفته است بطوریکه آمار مبتلایان در سال 85، 15 هزار نفر در کشور بوده و در سال 89 این میزان به سه هزار و 15 مورد رسیده است و این پیشرفت کاملا چشمگیر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در مناطق محدودی همچون جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان انگل مالاریا مشاهده می شود که امیدواریم بر اساس تصویب شورای سلامت و امنیت غذایی مبنی بر حذف برنامه مالاریا تا سال 1404 این برنامه اجرایی شده و تعداد مبتلایان به مالاریا به صفر برسد.

مالاریا بیماری انگلی است که انگل آن از طریق نیش نوعی پشه به نام آنوفل، وارد خون شده و در داخل گلبول های قرمز خون تکثیر یافته و با پاره شدن گلبولهای قرمز و آزاد شدن انگلها داخل خون، علائم بیماری مالاریا ظاهر می شود.