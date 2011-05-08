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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۵۵

اجرای برنامه حذف مالاریا در کشور تا سال 1404

اجرای برنامه حذف مالاریا در کشور تا سال 1404

معاون بهداشت وزارت بهداشت از کاهش چشمگیر بیماری مالاریا در چند سال اخیر در کشور خبر داد و افزود: امیدواریم برنامه حذف مالاریا تا سال 1404 اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا گفت: در سالهای اخیر بر روی بیماری مالاریا کنترل زیادی صورت گرفته است بطوریکه آمار مبتلایان در سال 85، 15 هزار نفر در کشور بوده و در سال 89 این میزان به سه هزار و 15 مورد رسیده است و این پیشرفت کاملا چشمگیر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در مناطق محدودی همچون جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان انگل مالاریا مشاهده می شود که امیدواریم بر اساس تصویب شورای سلامت و امنیت غذایی مبنی بر حذف برنامه مالاریا تا سال 1404 این برنامه اجرایی شده و تعداد مبتلایان به مالاریا به صفر برسد.

مالاریا بیماری انگلی است که انگل آن از طریق نیش نوعی پشه به نام آنوفل، وارد خون شده و در داخل گلبول های قرمز خون تکثیر یافته و با پاره شدن گلبولهای قرمز و آزاد شدن انگلها داخل خون، علائم بیماری مالاریا ظاهر می شود.

کد مطلب 1306528

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