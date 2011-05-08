عملیات ساخت دو دانشکده در دانشگاه چمران آغاز می شود

حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: دانشکده علوم آب از دانشکده های اصلی دانشگاه شهیدچمران اهواز است که چندین رشته تا مقطع دکتری در آن تدریس می شود و با توجه به گسترش رشته ها، ضروری است ساختمان جدیدی برای این دانشکده تاسیس شود.

به گفته وی، دانشکده علوم آب به عنوان نخستین قطب علمی این دانشگاه و تنها قطب علمی علوم آب در کشور محسوب می شود که از نظر فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی همکاری های تنگاتنگی با دستگاه های مختلف استان دارد و یکی از قوی ترین دانشکده هایی است که در استان کاربرد بسیاری خواهد داشت.



مروتی تصریح کرد: کلنگ احداث ساختمان دانشکده تربیت بدنی با زیربنای شش هزار مترمربع و حداقل اعتبار مورد نیاز 45 میلیارد ریال و نیز دانشکده علوم آب با زیربنای پنج هزارمترمربع و اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال در سومین سفر دولت به خوزستان زده شد و امسال عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.



سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به منفک شدن علوم زمین از دانشکده علوم خاطرنشان کرد: درصورت دریافت بودجه های عمرانی، زمینه تاسیس دانشکده علوم زمین نیز فراهم می شود و با تاسیس دانشکده علوم زمین، رشته های زمین شناسی، جغرافیای شهری و سنجش از راه دور در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری راه اندازی خواهد شد.



وی درباره میزان بودجه دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 90 اظهار داشت: برآوردها حاکی از افزایش مناسب رقم بودجه نسبت به سال گذشته است با این وجود، منتظریم پس از تصویب مجلس رقم دقیق آن مشخص و اعلام شود.