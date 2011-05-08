نفرات برتر مسابقات قرآن خانواده های شاهد و ایثارگر اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سرعین، مراسم اختتامیه این مسابقات ظهر یکشنبه با شرکت 240 نفر از خانواده های شاهد و ایثارگر در چهار رشته حفظ، قرائت، ترتیل، تفسیر و مفاهیم قرآنی در این شهرستان برگزار شد.

مرحله استانی این مسابقات در پنج گروه همسران شاهد و ایثارگر، ایثارگران، دانشجویان، فرزندان ایثارگر مقاطع راهنمایی و متوسطه با شرکت 102 نفر برادر و 138 نفر خواهر برگزار و در رشته حفظ 15 جز به ترتیب اسما حیدری، پریا بهاری، آیدین برزگر، آمنه حیدر پور، رقیه عالش زاده، ملاحت صفایی و حمیده حیدرزاده به عنوان نفرات برتر معرفی شد.

در رشته قرائت نیز فریبا عبدی، زهرا فروزان، حسن اشرفی، پیام اشرفی، محمد حسین رهبری، محمد جواد نقیب و معصومه اسدی به مرحله نهایی راه یافتند.

همچنین در رشته مفاهیم، فرانک رجبی، لطف الله سروی، فریبا حاجی قهرمانی، دادگر رستم زاده، فاطمه نوری، هادی پناهی و محراب پناهی موفق به کسب رتبه برتر شدند.

در رشته ترتیل نیز به ترتیب فاطمه قربانی آذر، فریده جمالی، مهسا احدی، مصطفی سرداری، فریده جمالی، رضا معرفت، محمد رحمانی و بهبود نجاتی به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.

در رشته تفسیر قرآن، رویا چهره برقی و مهناز اکبری به مرحله نهایی راه یافتند و از گروه برادارن در این رشته و گروه خواهران در رشته مفاهیم چهار نفر با کسب نمرات مشابه جزو نفرات برتر شناخته شدند که از آنها برای انتخاب نفر اول دوباره آزمون به عمل خواهد آمد.

در این دوره از مسابقات نفرات اول رشته ترتیل و گروه راهنمایی به بخش نهایی اعزام نمی شوند.همچنین در پایان این مسابقات 32 نفر به عنوان نفرات برتر هر رشته انتخاب و 22 نفر به مرحله کشوری که مرداد ماه امسال در مشهد برگزار خواهد شد، راه یافتند.

در پایان این مسابقات از نفرات برتر در هر رشته با اهدا جوایز و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.