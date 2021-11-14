برگزیدگان مسابقه «الگوی اخلاقی حضرت محمد(ص)» در تایلند مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسنخانی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک گفت: این مسابقات که به میزبانی مدرسه دارالزهرا (س) بمناسبت میلاد نبی اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت برگزار شد، با ارزیابی آثار برگزیده نفرات برتر هیئت داوران مشخص شدند.

رایزنی فرهنگی تایلند در ادامه ایجاد همدلی و همگرایی افزون‌تر جوانان و نوجوانان آینده ساز مسلمان، با تأکید بر الگوی شخصیت اخلاقی حضرت پیامبر (ص) از اهداف اصلی از برگزاری این گونه مسابقات برشمرد و افزود: بهره گیری از زبان و بیان هنر و مصورسازی ارزشهای اخلاقی حضرات معصومین (ع) و نیز آشنایی با روش‌ها و شیوه‌های خلق آثار هنری دیجیتالی از دیگر اهداف این مسابقات ارزیابی کرد.

گفتنی است در مجموع ۸ دانش‌آموز در پایه ابتدایی، ۲ نفر در پایه دبیرستان و شرکت کننده عمومی در بخش نقاشی، ۴ نفر دبیرستانی و عمومی در بخش شعر و ادبیات و ۴ نفر هم در بخش ساخت ویدئو کلیپ جمعاً ۱۸ نفر حائز رتبه برتر و دریافت جایزه شدند.

مسئولین برگزار کننده در نظر داشتند حتی المقدور با کاهش محدودیت‌ها طی مراسمی کلیه شرکت کنندگان مورد تقدیر قرار گرفته و تمام جوایز نفرات برتر در حضور جمع اهدا شود. اما شرایط بی ثبات وضعیت کرونا و پرهیز از تجمع مانع اجرای این برنامه و جوایز بصورت انفرادی اهدا و یا پستی ارسال شد.