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۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۴۵

برگزیدگان مسابقه «الگوی اخلاقی حضرت محمد(ص)» در تایلند مشخص شدند

برگزیدگان مسابقه «الگوی اخلاقی حضرت محمد(ص)» در تایلند مشخص شدند

نفرات برگزیده مسابقات فرهنگی هنری الگوی اخلاق حسنه حضرت محمد (ص) در تایلند معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسنخانی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک گفت: این مسابقات که به میزبانی مدرسه دارالزهرا (س) بمناسبت میلاد نبی اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت برگزار شد، با ارزیابی آثار برگزیده نفرات برتر هیئت داوران مشخص شدند.

رایزنی فرهنگی تایلند در ادامه ایجاد همدلی و همگرایی افزون‌تر جوانان و نوجوانان آینده ساز مسلمان، با تأکید بر الگوی شخصیت اخلاقی حضرت پیامبر (ص) از اهداف اصلی از برگزاری این گونه مسابقات برشمرد و افزود: بهره گیری از زبان و بیان هنر و مصورسازی ارزشهای اخلاقی حضرات معصومین (ع) و نیز آشنایی با روش‌ها و شیوه‌های خلق آثار هنری دیجیتالی از دیگر اهداف این مسابقات ارزیابی کرد.

گفتنی است در مجموع ۸ دانش‌آموز در پایه ابتدایی، ۲ نفر در پایه دبیرستان و شرکت کننده عمومی در بخش نقاشی، ۴ نفر دبیرستانی و عمومی در بخش شعر و ادبیات و ۴ نفر هم در بخش ساخت ویدئو کلیپ جمعاً ۱۸ نفر حائز رتبه برتر و دریافت جایزه شدند.

مسئولین برگزار کننده در نظر داشتند حتی المقدور با کاهش محدودیت‌ها طی مراسمی کلیه شرکت کنندگان مورد تقدیر قرار گرفته و تمام جوایز نفرات برتر در حضور جمع اهدا شود. اما شرایط بی ثبات وضعیت کرونا و پرهیز از تجمع مانع اجرای این برنامه و جوایز بصورت انفرادی اهدا و یا پستی ارسال شد.

کد مطلب 5348633

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