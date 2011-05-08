نمایشگاه دست در دست شیطان در قم برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم در حاشیه افتتاح نمایشگاه دست در دست شیطان در جمع خبرنگاران به لزوم اطلاع رسانی صحیح در زمینه تحولات اخیر خاورمیانه و نقش استکبار جهانی در سرکوب بیداری اسلامی اشاره کرد و برگزاری این نمایشگاه را از اقدامات اداره کل اوقاف و امور خیریه قم در این راستا اعلام کرد.



حجت الاسلام غلامرضا ناظمی به برگزاری نمایشگاه در دو بخش پوستر و کلیپ‌ اشاره کرد و هدف از نمایش پوستر در این نمایشگاه را رساندن مخاطب به بحث التزام و اعتقاد به مهدویت و اینکه در عصر غیبت نقش ولایت فقیه در جامعه در سر و سامان دادن به امور امت واحده اسلامی است، عنوان کرد.



وی افزود پوسترهای این نمایشگاه در ابتدا به تعاملات سران غرب با استکبار جهانی پرداخته است که نتیجه این ارتباطات خونریزی‌های پیشرفته در غزه، بحرین و .... است.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: در قسمت پایانی نمایشگاه با پخش کلیپ‌های تحولات اخیر منطقه و مقاومت مردم بحرین، مخاطب تحت تأثیر جنایات صورت گرفته در منطقه قرار گرفته و این مسئله شروع یک چنین فکری برای شناخت استکبار جهانی بویِژه امریکا – اسرائیل و انگلیس است.



گفتنی است نمایشگاه دست در دست شیطان با نمایش بیش از 150 پوستر نمایشگاهی با همکاری گروه فرهنگی تبلیغی بصیرت از امروز یکشنبه به مدت یک هفته در سالن اجتماعات امامزاده علی ابن جعفر‌(ع)‌ قم برقرار بوده و در ساعات صبح و عصر پذیرای بازدیدکنندگان است.

