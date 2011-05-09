هلال احمر همدان نیازمند امدادرسانی

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در اتفاقات ناگوار، حوادث پیش بینی نشده و بلایای طبیعی که در گوشه و کنار جهان رخ می دهد، با انسانهایی روبرو می شویم که با شجاعت و از خود گذشتگی به کمک همنوعان خود می شتابند و مصداق بارز شعر سعدی هستند که "بنی آدم اعضای یکدیگرند ".

این انسانها که با هدف پویا و متعالی به کمک آسیب دیدگان هر حادثه ای می شتابند، همان امدادگران جمعیت هلال احمر هستند که با لباس های سفید خود، نقش فرشتگان نجات را بر روی کره خاکی ایفا می کنند .

روز هشتم ماه می مصادف با 19 اردیبهشت ماه، برای اولین بار در سال 1984، به افتخار سالروز تولد "هانری دونان" پیشنهاد دهنده تاسیس جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر و برای یادآوری جایگاه جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ در تعیین سرنوشت و حیات نسل بشر در اقصی نقاط جهان، روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر نام گرفته است .

در همین خصوص در گفتگو با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان به برخی نیازها و انتظارات این جمعیت پرداختیم تا بدانیم مجموعه ای که خود یاری رسان نیازمندان است تا چه حد امداد رسانی می شود .

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه جمعیت هلال احمر به عنوان یک جمعیت خاص و دارای قابلیتهای امداد و نجات سعی می کند تا در حوزه های مختلفی شرکت کرده و در حوادث و بحرانهای داخلی با نجات آسیب دیدگان از شدت و آثار هر حادثه بکاهد، گفت: این جمعیت در حوزه هایی چون زلزله و حوادث غیرمترقبه به آماده سازی و آماده باش نیروهای تخصصی می پردازد .

100 هزار همدانی آموزش های امدادی را فرامی گیرند

حمید ره انجام با اشاره به اینکه در سال جاری 50 هزار دانش آموز در استان همدان آموزش های امدادی را فرا می گیرند، افزود: در سال جاری بیش از 100 هزار نفر از مردم استان همدان این آموزش ها فرا خواهند گرفت .

وی با اشاره به تشکیل تیم های امداد روستایی در 100 روستا در استان همدان اظهار داشت: در این زمینه سه معاونت شامل معاونت امداد و نجات، معاونت جوانان و معاونت پژوهش جمعیت هلال احمر استان همدان درگیر کارها بودند .

ره انجام افزود: در سال گذشته 100 تیم امداد روستاییی در روستاهای استان همدان تشکیل شد که در سال جاری نیز 150 تیم جدید تشکیل می شود .

ضرورت ایجاد تیم های امداد روستایی احساس می شود

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان با تاکید بر ضرورت شکل گیری تیم های امداد روستایی اظهار داشت: خوشبختانه در سال های اخیر در خصوص مقاوم سازی واحدهای روستایی فعالیت های زیادی صورت گرفته است اما همچنان ضرورت ایجاد تیم های امداد روستایی احساس می شود .

وی گفت: راه اندازی این تیم ها علاوه بر افزایش سرعت امداد رسانی، کاهش هزینه های رفت و آمد و کاهش اتلاف وقت را تا رسیدن به محل حادثه محقق می کند .

از سوی دیگر پر واضح است که امروزه وسیع ترین و آسان ترین وسیله به کارگیری در امداد رسانی به آسیب دیدگان حوادث و بلایای طبیعی استفاده از هلی کوپتر امداد و نجات است .

در حال حاضر در بیشتر کشورهای دنیا استفاده از این گونه تجهیزات پیشرفته برای امداد رسانی به صورت یک قانون در آمده است و دولتمردان آن ها همواره سعی می کنند تا برای نجات جان انسان ها در کمترین زمان ممکن وارد صحنه شده و به آسیب دیدگان و مجرمان حوادث یاری رسانند .

تنها هشت شهر کشور هلی کوپتر امداد دارند

اما در کشور ما چند سالی است که امکان استفاده از هلی کوپتر امداد و نجات تنها برای هشت شهر فراهم شده است و علیرغم حادثه خیز بودن تمام نقاط کشورمان از نظر حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی هنوز از بین 30 استان کشور حتی برخی شهرهای بزرگ نیز از وجود چنین امکانات و وسایل پیشرفته امداد رسانی محروم هستند .

در این خصوص استان همدان که به جهت تنوع اقلیم آب و هوایی همواره دستخوش حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی بوده است نیز با مشکلاتی روبروست .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان در این زمینه اظهار داشت: هشت استان کشور به بالگردهای امداد هوایی مجهز هستند .

حمید ره انجام با تاکید بر اینکه باید در تمام استان ها بالگرد امداد وجود داشته باشد، افزود: یکی از برنامه های جمعیت هلال احمر خریداری پنج فروند بالگرد امدادی است که پس از خریداری در بین استان های نیازمند توزیع می شود .

دستیابی به تجهیزات مدرن امدادرسانی امنیت می آورد

ره انجام ادامه داد: با پیشرفت های تکنولوژی و علوم روز، دستیابی به چنین تجهیزات مدرنی یکی از ضروریات مهم برای مردم و شهروندان جهت تأمین امنیت و آرامش آن ها به شمار می رود .

وی استان همدان را به دلیل گسترش و تنوع اقلیم آب و هوایی، عشایر پذیر بودن و وجود کوهستان‌ نیازمند تجهیزات مدرن امداد و نجات دانست و افزود: در حوادث و بلایای طبیعی علاوه بر همدان استان‌های مرکزی و غربی نیز از تجهیزات پیشرفته امداد رسانی هوایی استفاده می کنند .

وی با اشاره به اینکه مقرر شده بود تا خارج از فرودگاه همدان، آشیانه بالگرد ساخته شود، گفت: به لحاظ تامین امنیت، این تصمیم منتفی شد چراکه با قرار گرفتن بالگرد در فرودگاه همدان خدمات همیشه در کنار تیم امدادی خواهد بود و نیازی به راه اندازی مجدد برج مراقبت، آتش نشانی و سایر امکانات در محل آشیانه جدید نیست .

هلی کوپتر امداد همدان قدیمی است

ره انجام با اشاره به اینکه هلی کوپتر امداد همدان زیر نظر مرکز است و مختص همدان نیست، گفت: در صورت ضرورت هلی کوپتر امداد استان همدان به استان های نیازمند اعزام می شود .

وی با اشاره به اینکه بالگردهای مورد استفاده قدیمی هستند و باید با خرید تجهیزات جدید از رده خارج شوند، گفت: هلی کوپتر مورد استفاده در همدان نیز قدیمی است .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان در خصوص وضعیت انبارهای امدادی در استان همدان نیز گفت: وسعت انبارهای امدادی در استان همدان باید به سه برابر ظرفیت فعلی افزایش یابد .

وسعت انبارهای امدادی همدان جوابگوی نیاز نیست

حمید ره انجام اظهار داشت: در حال حاضر وسعت انبارهای امدادی در استان همدان سه هزار و 100 متر مربع است که جوابگوی نیاز نیست .

ره انجام با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل نداشتن انبار امدادی مناسب، از پذیرش برخی اقلام خودداری می کنیم، اظهار داشت: به دلیل نبود محل مناسب برای دپو و مشکل کمبود مساحت انبار‌های امدادی، مشکلاتی در خصوص دریافت اجناس سهمیه هلال‌احمر استان همدان وجود دارد .

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال 93، مساحت انبارهای امدادی استان همدان به هشت هزار متر مربع خواهد رسید .

همدان نیازمند 9 هزار متر مربع انبار امدادی است

ره انجام میزان نیاز استان همدان به انبارهای امدادی را حداقل 9 هزار متر مربع عنوان کرد و گفت: در خصوص پایگاه پشتیبانی و امداد هوایی هلال احمر استان همدان نیز نیازمند اعتبارات مناسب برای تجهیز هستیم .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیازمند شش هزار متر سوله در جوار پایگاه امدادهوایی هستیم که در برنامه پنجم توسعه یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای راه اندازی آن در نظر گرفته شده است .

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص دلایل تعلل در راه اندازی پایگاه امداد جاده ای در شهرستان تویسرکان از توابع استان همدان اظهار داشت: متاسفانه برای ایجاد پایگاه امدادی باید روندی طولانی را طی کرد .

احداث پایگاه امدادی سالانه 80 میلیون تومان هزینه دارد

ره انجام ادامه داد: احداث هر پایگاه سالانه 80 میلیون تومان هزینه برای جمعیت دارد و با استقرار پنج نفر در هر پایگاه باید نیازهای آنها نیز تامین شود .

ره انجام با بیان اینکه باید راه اندازی پایگاه امدادی از سوی استانداری همدان مصوب شود، گفت: پس از تصویب از سوی استانداری یا مدیریت بحران استان، ضرورت تشکیل آن از سوی بازرس ها بررسی می شود و مجددا پس از تامین اعتبار آن از سوی استانداری برای راه اندازی پایگاه اقدام می شود که طی کردن این مسیر طولانی، زمانبر است .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان با اشاره به اینکه راه اندازی پایگاه های امدادی در شیرین سو و زنگنه سه سال پیش مصوب و امسال اعتبار دریافت کرد، گفت: راه اندازی پایگاه امدادی در میدان میشان همدان از پنج سال پیش طرح موضوع شد که تا کنون نیز برای راه اندازی دائم آن مشکل داریم .

میدان میشان همدان پایگاه امداد ثابت ندارد

وی گفت:در میدان میشان همدان پایگاه کوهستانی اداد هلال احمر از پنج شنبه صبح تا جمعه بعد از ظهر در هر هفته فعال است و در صورت احداث پایگاه در این مکان نیروهای امدادی در تمام ایام هفته در این مکان مستقر می شوند .

وی تاکید کرد: مسئولان استان همدان با ایجاد پایگاه در شهرستان تویسرکان موافقت نمی کنند چراکه معتقدند این منطقه حادثه خیز نیست .

ره انجام به وقوع حادثه رانندگی در این شهرستان در فروردین ماه اشاره کرد و یادآور شد: پس از این واقعه در اختیار گذاشتن ست هیدرولیک به این شهرستان قطعی شد اما راه اندازی پایگاه را سال آینده پیگیری می کنیم .

متاسفانه مربیان مدارس به اصول امداد و نجات آگاه نیستند

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان همچنین به وضعیت مدارس استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه 273 کانون هلال در مدارس استان همدان راه اندازی شده است، گفت: متاسفانه مربیان مدارس به اصول امداد و نجات آگاه نیستند .

وی اظهار داشت: برگزاری دوره های امدادی برای مربیان مدارس استان همدان در نظر گرفته شده است و مربی کانون های هلال باید این دوره ها را سپری کنند .

ره انجام با اشاره به اینکه کانون های هلال در مدارس استان همدان حالت نیم بند دارد و اهداف تعریف شده برای آن را محقق نکرده است، گفت: باید آموزش و پرورش در این زمینه تعامل خود را با جمعیت هلال احمر استان همدان افزایش دهد .

وی با تاکید بر توجه به آموزش های عمومی و همگانی در زمینه امداد و نجات، اظهار داشت: براساس برنامه ملی، در سال جاری باید برنامه های آموزشی استان ها در این زمینه پنج برابر شود .

هر خانواده همدانی باید یک امداد گر داشته باشد

ره انجام ادامه داد: تلاش جمعیت هلال احمر استان همدان تحقق شعار"هر خانواده یک امدادگر" است که باید برای محقق شدن آن برنامه های آموزشی توسعه یابد .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان ادامه داد: تا کنون در استان همدان 17 مورد از حوادث طبیعی شناسایی شده در جهان رخ داده است و این امر نشان دهنده مستعد بودن این منطقه برای وقوع حوادث است .

ره انجام با بیان اینکه آموزش های امدادی عزمی ملی نیاز دارد، اظهار داشت: باید برای رسیدن به اهداف تعیین شده تلاش همه جانبه صورت گیرد .

وی همچنین با اشاره به اینکه در سال گذشته 17 دستگاه خودرو امدادی به ناوگان جمعیت هلال احمر استان همدان افزوده شده است، گفت: در حال حاضر هفت پایگاه امداد جاده ای ثابت در استان همدان وجود دارد .

و در پایان اینکه پایگاههای امدادی هلال احمررا باید جلوه‌ای از کمک الهی به بندگان قرار گرفته در شرایط سخت دید که زیباترین و گویاترین تابلوی انسان دوستی و نوعدوستی را برای بشریت تشنه حمایت ترسیم می‌کنند .

و پر واضح است که آرامش، نخستین رهاورد اهتزار پرچم سفید منقش به هلال سرخ در پایگاههای امدادی است که باید همیشه برافراشته باشد و این امر مستلزم یاری رساندن جمعیت هلال احمر در تحقق اهداف ترسیم شده آن است.