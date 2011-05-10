نحوه پرداخت بودجه 90 به دانشگاهها/ تکلیف وزارت علوم درباره بودجه پژوهش

نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: هرچند نظر دولت، واریز مستقیم بودجه به حساب دانشگاه ها نبود، اما با پیگیری نمایندگان مجلس، هر دانشگاه می تواند بودجه خود را بدون دخالت وزارت علوم از حسابش دریافت و روی مبالغی که به آنها اختصاص داده می شود، برنامه ریزی کند.

وی افزود: این بودجه متناسب با میزان دانشجویان، هیئت علمی، تعداد و تنوع رشته ها ارائه می شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص نقش هدفمندی یارانه ها بر بودجه دانشگاه ها تاکید کرد: این بودجه براساس شرایط معمولی و عادی اختصاص داده می شود اما دولت مکلف است از درآمدهای قانون هدفمندسازی مبالغی را به دانشگاه ها برای جبران هزینه ها پرداخت کند.

حیدری دستنایی همچنین در ارتباط با آخرین وضعیت اختصاص بودجه به بخش پژوهش های وزارت علوم و سایر دستگاه ها، اظهار داشت: بودجه هایی که تاکنون به این بخش اختصاص یافته در مسیر خود هدایت نشده است.

وی ادامه داد: اما در حکم بودجه سال 90 نوشتیم که وزارت علوم مکلف است هر 6 ماه یکبار گزارش وضعیت بودجه پژوهش به کمیسیون ارائه دهد.

نماینده مردم چهارمحال بختیاری، اردل، فارسان، گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم هر سه ماه یکبار مجموعه های پژوهشی کشور را دعوت می کند که با حضور مسئولان وزارت علوم انجام تحقق این امر بررسی شود.