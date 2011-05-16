تصاویری از سرپاوران اسرارآمیز/ افسانه ها و واقعیت های غولهای دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپاوران یا ماهی های مرکب همانند هشت پاها از رده سرپایان اسرارآمیزترین و منزوی ترین جانوران دریایی هستند. این گوشه گیری و ابعاد غول پیکر بعضی از گونه های این نرم تنان موجب شده است که در طول تاریخ داستانها و اسطوره های زیادی درباره آنها گفته شود.

به همین منظور مجله نشنال جغرافی در گزارشی تصویری به معرفی گوشه ای از داستانها و واقعیات مربوط به این جانوران دریایی پرداخته است.

سرپاور غول پیکر

این Architeuthis dux ، پسر عموی "سرپاور بسیار بزرگ" (Colossal Squid) با نام علمی Mesonychoteuthis hamiltoni و سایر گونه های بی مهره بزرگی است که در اعماق آبها زندگی می کنند و در میان اسرارآمیزترین و گریزان ترین جانوران دنیا هستند.

به مدت قرنها افسانه هایی که ملوانان نقل می کردند تنها شاهد وجود آنها بود و حتی امروز نیز شواهد علمی بسیار کمی در مورد این جانوران در دست است.

اولین نمونه زنده این جانور غول پیکر دریایی در سال 2006 شکار شد. تقریباً تمام آنچه که درباره این حیوان می دانیم از مطالعات انجام شده بر روی لاشه های گیر کرده در تورهای ماهیگیران و یا در شکم حیوانات بزرگتری که از آنها تغذیه می کنند به دست آمده است.

از آغاز دهه گذشته در سواحل اسپانیا باقیمانده های زیادی از سرپاوران غول پیکر پیدا شده اند. این عکس مربوط به جسد یک سرپاور ماده است.

نتایج تحقیقات جدیدی نشان می دهد که قتل عام این جانوران دریایی در سواحل اسپانیا می تواند به دلیل اصوات بالای دستگاههای "سونار" (ردیابهای صوتی دریایی) باشد.

در حقیقت کمی قبل از اینکه این اجساد بر روی آبهای ساحلی شناور شوند بعضی از کشتیها برای انتشار اصوات در بسامد پایین به اعماق دریا از توپهای هوای فشرده استفاده کرده بودند. سونارها می توانند درباره احتمال حضور حوضچه های نفتی و گاز طبیعی اطلاعات مفیدی را جمع آوری کنند.

هیولای اعماق دریاها

این عکس یک لحظه تاریخی از اولین شکار یک سرپاور غول پیکر زنده را جاودانه کرده است. این جانور ماده را تیمی از جانوران ژاپنی در دسامبر 2006 در آبهای ساحلی جزیره "اگاساوارا" واقع در جنوب توکیو به دام انداختند.

طول این جانور غول پیکر می تواند به 18 متر و وزن آن به 900 کیلوگرم برسد. چشمهای غول پیکر این هیولای دریایی با قطر 25 سانتیمتر بزرگترین چشمها در دنیای حیوانات است. این چشمها اجازه می دهند که این ماهی مرکب عظیم بتواند در تاریکی آبهای عمیق به خوبی ببیند.

همانند سایر سرپاوران، این جانور نیز 8 پا و دو بازوچه بسیار دراز دارد که برای بردن غذا به داخل دهان از آنها استفاده می کند. این هیولا از ماهیها، میگوها و سایر نرم تنان تغذیه می کند.

هنوز کسی به درستی نمی داند که وسعت قلمرو این جانور چه حد است به طوریکه در تمام اقیانوسهای دنیا اجساد این سرپاوران غول پیکر پیدا شده اند.



ناهار پرغرور!

یک عکس تاریخی دیگر: اولین تصویر یک نهنگ عنبر درحال بلعیدن جسد یک سرپاور غول پیکر به طول 9 متر.

این عکس که در سال 2009 در شمال غربی اقیانوس آرام در آبهای ساحلی جزایر "بونین" گرفته شده است برای اولین بار به صورت زنده علاقه نهنگها را به خوردن گوشت این نرم تنان غول پیکر نشان می دهد.

تا مدتها تنها سند علمی درباره وجود سرپاوران غول پیکر تنها تجزیه و بررسی محتویات داخل معده این نهنگهای عنبر بود.

بازوچه غول پیکر

این بازوچه 3 متر و نیم طول دارد و یک بخش جدا شده از ناهار نهنگ عنبر است.

از غول تا بسیار بزرگ

عکسی از جزئیات بدن یک سرپاور بسیار بزرگ است که در سال 2007 به طور تصادفی در آبهای ساحلی نیوزلند به دام افتاد. همراه با پسرعمویش یعنی سرپاور غول پیکر این بی مهره اسرارآمیز آبهای عمق، قدیمی ترین افسانه های دریایی را ساخته است.

یکی از این افسانه ها مربوط به هیولایی به نام "کراکن" است که با بازوچه های خود کشتیها را در هم می شکسته است.

جد بزرگ

Tusotheuthis longa یک سرپاور غول پیکر است که تقریبا در ابعاد سرپاوران غول پیکر امروزی بوده است. طول این سرپای قدیمی که تقریبا منقرض شده همراه با بازوچه های دراز خود به 8 تا 11 متر می رسیده است.

این جانور در دوره کرتاسه بین 145 تا 65 میلیون سال قبل می زیسته است. اعتقاد بر این است که چشمهای بسیار بزرگ این هیولای قدیمی دید خوبی را برای شنا در آبهای عمق "کانال داخلی غربی" به این ماهی مرکب عظیم الجثه می داده است.

"کانال داخلی غربی" دریایی داخلی است که قاره آمریکای شمالی را به دو بخش تقسیم می کرده و در برخی نقاط آن عمق آب به 180 متر می رسیده است.