تمدید حبس دیکتاتور مخلوع / تحلیل هیکل از ناآرامی های اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "یحی الجمل" معاون نخست وزیر مصر گفت: آنچه در امبابه در استان الجیزه رخ داد را نمی توان سهل انگاری پلیس مصر دانست.

وی افزود: اوضاع پلیس مصر با توجه به اینکه بسیاری از افراد پلیس در مظان اتهام قرار دارند زیاد مناسب نیست.شورای نظامی و دولت مصر همواره حامی وزارت کشور مصر است و در روزهای آتی کمکهای مالی و معنوی فراوانی به وزارت کشور خواهد شد.

خبر دیگر اینکه مدت حبس حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر برای تکمیل تحقیقات در خصوص اتهامات وارده به وی تا 15 روز دیگر تمدید شد.

از سوی دیگر، "محمد حسنین هیکل" اندیشمند مشهور مصری با اشاره به وقایع شهر امبابه استان الجیزه گفت : مصر در شرایط کنونی با خطری به مراتب بزرگتر از فتنه طایفه ای روبرو شده است.

وی افزود: بحران امبابه به علت انباشته شدن مشکلات بی شماری است که راه حلی برای آنها یافت نشده است.همانطور که درباره مشکل آب رود نیل نیز مشکلات متراکمی وجود دارد.

هیکل تصریح کرد: مشکلات طایفه ای و آب رودخانه نیل از مشکلاتی است که بسیار پیچیده شده است.درباره مشکلات طایفه ای بسیار سخن گفته شده است، اما فرصتها یکی پس از دیگری از دست رفت. باید راه حل سریعی برای این مشکل پیدا شود.

اندیشمند مشهور مصری گفت : تجارب انقلابهای تاریخی نشان می دهد که بی ثباتی با هر انقلابی به طور ناخود آگاه همراه است.پس از انقلاب، نیروهای انقلابی مصر فرصت را برای انجام تغییرات فراهم آوردند، اما برخی از عوامل رژیم سابق و زندانیان فراری به دنبال فرصتی برای ضربه زدن بودند.

خبر دیگر از مصر اینکه دادگاه جنایی قاهره "زهیر جرانه" وزیر گردشگری سابق مصر را به پنج سال زندان به اتهام مال اندوزی و زیان به بیت المال محکوم کرد.