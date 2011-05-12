فعالیت مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی در نمایشگاه کتاب گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی با حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در بازدید از مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی طی سخنانی گفت: دفتر تبلیغات اسلامی با حضور ثابت و فعال خود در این نمایشگاه اقدامات بسیار مفید و موثری در راستای ارتقای فرهنگ دینی و اسلامی انجام داده که با استقبال قابل توجهی روبرو شده است.
مدیر حوزههای علمیه کشور افزود: یکی از کارهای بسیار مهمی که در این نمایشگاه انجام گرفته مشاوره و تبلیغ چهره به چهره کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی است که استقبال فراوانی از آن صورت گرفته و تاثیر آن کاملا مشهود است.
پاسخگویی به سئوالات دینی موجب زینت فضای نمایشگاه کتاب میشود
وی با شاره به با تجربه بودن کارشناسان و مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی اظهار داشت: پاسخگویی به سئوالات دینی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران موجب زینت این فضای علمی، فرهنگی و اجتماعی شده است و امیدواریم شاهد توسعه این امر باشیم.
آیت الله مقتدایی بیان داشت: انسان سازی اهمیت بسیار زیادی دارد و تلاش برای تربیت نسل جوان حضور در خط مقدم دشوارترین کارها است.
وی همچنین گفت: بدیهی است که در معارف اسلامی آنجایی که روی علم تکیه شده است مراد علم توحید و معرفت دینی است که تبلیغ آن و عمل به آن این همه اهمیت، و کسب آن این همه شرافت دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان با بیان اینکه العلماء ورثه الانبیاء یک فکر رایج و قطعی در همه مفاهیم دینی است، افزود: تحریض به علم، بخش عمدهاش بر این است که انسان آن علم را به مخاطبینی برساند که به آن احتیاج دارند.
