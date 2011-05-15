4200 صیاد در تعاونی های پره مازندران فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، حسن حبیب نزاد ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه شیلاتی مازندران افزود: این صیادان در فصل صید سالجاری هفت هزار و 400 تن ماهی استخوانی صید کردند و در بین ماهیان صید شده بیشترین میزان صید مربوط به ماهی سفید بوده است که حدود 85 درصد از میزان صید را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه صید ماهی در مقایسه با مدت مشابه فصل قبل 13 درصد کاهش داشته است افزود: این صیادان در زمان صید 627 کیلو گرم خاویاررا براساس قرار داد تحویل شیلات دادند.

وی تصریح کرد: ارزش اقتصادی ماهیان استخوانی صید شده استان در فصل صید امسال، 460 میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیرکل شیلات استان، نامساعد بودن شرایط جوی و عدم مهاجرت ماهیان سفید به سواحل، متفاوت بودن جریانات دریائی براثر وزش بادهای موسمی، کاهش روزهای کولاکی در دریا در طول فصل صید، کاهش آب رودخانه ها براثر کاهش بارندگی در فصل صید رااز دلایل کاهش 13 درصدی صید ماهی در فصل گذشته برشمرد.

