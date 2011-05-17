مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: ممکن است کمیسیون موارد خاص دانشگاه نسبت به بازگشت دانشجوی انصرافی‌اش مساعدت کند و اجازه دهد که فرد با وجود اینکه مدتی از ترک تحصیلش گذشته اما مجدداً به دانشگاهی که از آن انصراف داده است بازگردد.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم افزود: همچنین ممکن است کمیسیون موارد خاص دانشگاهی که فرد از آنجا ترک تحصیلکرده است موافق بازگشت آن دانشجوی انصرافی نباشد اما راه‌های دیگری را پیش روی دانشجوی انصرافی که مشتاق ادامه تحصیل است قرار دهد.

بذرافشان یکی از راه‌های دانشجو شدن دانشجویان انصرافی را معرفی وی به دانشگاه‌های پیام نور یا موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی عنوان کرد و گفت: در صورتی که کمیسیون موارد خاص دانشگاه تصویب کند که دانشجوی انصرافی‌اش می‌تواند در یکی از واحدهای پیام نور یا موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ادامه تحصیل دهد دانشجوی انصرافی متقاضی ادامه تحصیل را به این دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی معرفی می‌کند.

وی افزود: در صورتی که دانشجوی انصرافی دانشگاه دولتی برای ادامه تحصیل به پیام نور یا غیرانتفاعی معرفی شود در واقع از دانشگاهی که انصراف داده است به پیام نور یا غیرانتفاعی انتقال پیدا می‌کند و دانشجوی انتقالی محسوب می‌شود.

بذرافشان درباره سرنوشت مدرک دانشجویان انصرافی دانشگاه‌های دولتی که برای ادامه تحصیل به پیام نور یا موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی منتقل می‌شوند نیز به مهر گفت: مدرکشان همان مدرک فارغ التحصیلان دانشگاه‌های پیام نور یا غیرانتفاعی خواهد بود.

وی امکان پذیرش هر یک از این شرایط را بررسی شرایط متقاضی دانست.