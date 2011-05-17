روزانه 5 میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه شازند تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، علی نوربخش روز دوشنبه با اعلام این خبر در حاشیه بازدید از مرکز انتقال نفت رازان گفت: شرکت پالایش نفت شازند برای تولید فرآورده های نفتی به روزانه 200 هزار بشکه نفت خام نیازمند است که تامین به موقع این خوراک نقش موثری در افزایش ظرفیت تولیدات شرکت خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه شازند در شهریورماه امسال اظهارداشت: با راه اندازی این فاز روزانه 50 هزار بشکه به مواد اولیه مورد نیاز این شرکت برای تولید فرآورده های نفتی اضافه خواهد شد.

نور بخش مواد اولیه مورد نیاز این شرکت را 200 هزار بشکه در روز عنوان کرد و افزود: با راه اندازی کامل فاز دوم شرکت پالایشگاه شازند این میزان به 250 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

مدیر شرکت خطوط لوله مخابرات نفت منطقه مرکزی نیز در این بازدید گفت: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزی با برنامه ریزی اصولی و دقیق بستر تامین به موقع و کافی نفت خام برای تامین مبادی انرژی فراهم کرده است.

در پایان، مدیر عامل شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند و همراهان از نزدیک با روند چگونگی از پروژه مرکزانتقال نفت خام رازان که در زمینی به مساحت 1000 متر مربع در حال اجراست بازدید کردند.