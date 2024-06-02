پرسپولیس و رکوردشکنی در کسب بیشترین امتیاز لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس فصل بیست و سوم را با هدایت یحیی گل محمدی آغاز کرد اما پس از پایان نیم فصل، این مربی به دلیل برخی از مشکلات از جمع سرخ‌پوشان جدا شد و هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس، «اوسمار ویه را» دستیار برزیلی گل محمدی را به عنوان سرمربی جدید تیم خود انتخاب کردند.

شاگردان اوسمار در نیم فصل دوم تنها برابر ۳ تیم آلومینیوم، استقلال تهران و سپاهان پیروز نشدند. آنها سایر دیدارهای خود را با کسب امتیاز کامل پشت سر گذاشتند تا بالاتر از سپاهان و استقلال و با ۶۸ امتیاز قهرمان لیگ برتر شوند.

در ادوار گذشته رقابت‌های لیگ برتر تیم استقلال تهران در فصل بیست و یکم و با هدایت فرهاد مجیدی توانسته بود رکورد بیشترین امتیاز کسب شده را به نام خود به ثبت برسانند که پرسپولیس با هدایت اوسمار این رکورد را از چنگ استقلالی‌ها در آورد.