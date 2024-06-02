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۱۳ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۰۷

پرسپولیس و رکوردشکنی در کسب بیشترین امتیاز لیگ برتر

پرسپولیس و رکوردشکنی در کسب بیشترین امتیاز لیگ برتر

تیم فوتبال پرسپولیس قهرمانی جدید خود در لیگ برتر را با رکوردشکنی در کسب امتیاز به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس فصل بیست و سوم را با هدایت یحیی گل محمدی آغاز کرد اما پس از پایان نیم فصل، این مربی به دلیل برخی از مشکلات از جمع سرخ‌پوشان جدا شد و هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس، «اوسمار ویه را» دستیار برزیلی گل محمدی را به عنوان سرمربی جدید تیم خود انتخاب کردند.

شاگردان اوسمار در نیم فصل دوم تنها برابر ۳ تیم آلومینیوم، استقلال تهران و سپاهان پیروز نشدند. آنها سایر دیدارهای خود را با کسب امتیاز کامل پشت سر گذاشتند تا بالاتر از سپاهان و استقلال و با ۶۸ امتیاز قهرمان لیگ برتر شوند.

در ادوار گذشته رقابت‌های لیگ برتر تیم استقلال تهران در فصل بیست و یکم و با هدایت فرهاد مجیدی توانسته بود رکورد بیشترین امتیاز کسب شده را به نام خود به ثبت برسانند که پرسپولیس با هدایت اوسمار این رکورد را از چنگ استقلالی‌ها در آورد.

کد مطلب 6125765
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • محمود ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      6 5
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      البته این صحبت ها فایده ندارد ولی یه بنده خدایی میگفت چه جوری داوران ما این صحنه ها را تو زمین فوتبال نمی بینن ولی از کره ماه پیداس
    • IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      استقلال هم دو سال پیش ۶۸ امتیاز گرفت دیگه. چه جوری از چنگش در آورد؟؟ اشتباست گزارشتون
    • سرخ کابوس آبی ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 3
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      آقای فوتبال همینه !!پرسپولیس همه رکوردها را با زلزله معروفش یعنی زلزله 6ریشتری در هم میشکند زنده باد ارباب فوتبال ایران
    • IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
      3 6
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      برای پرسپولیس فرقی نمیکنه که با گل آفساید جام گرفته یا هرچی جام کثیف باشه یا پاک با یک امتیاز اختلاف باشه یا با امتیاز مساوی آن ها فقط دنبال جام میخواد با داوری باشه یا هدیه یا هرچی مهم براشون گرفتن جام مهم جام فلزی باشه یا هرچی
    • عسکری IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
      1 0
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      خدا داوران و فدارسیون نگهدارد ازرکودکیلویی زیاد

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