حجت الاسلام احمد شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با خبرنگار مهر، استخاره با قرآن را برگرفته از روایات دینی و سنت اولیا و علما و امری شرعی خواند و گفت: استخاره در دین مبین اسلام جزو یکی از احکام فرعی به شمار می آید و در روایات مختلف اسلامی به آن اشاره شده است.

وی تأکید کرد: استخاره یعنی "از خداوند طلب خیر کردن" و اگر یک فرد مسلمان در شرایط تصمیم گیری قرار گرفت و همه راههای عقلانی و مشورتی را بررسی کرد و نتوانست به تصمیم نهایی برسد و بر سر دوراهی قرار گرفت آن وقت می تواند اینجا نسبت به تصمیمی که می خواهد بگیرد استخاره کند.



وی استخاره را امری شرعی خواند و گفت: استخاره در میان علما و مراجع جزو رسومات شرعی است البته به شرط اینکه آنکسی که می خواهد این کار را انجام دهد صلاحیت عقلی و اخلاقی و دینی داشته باشد و آن فرد مراجعه کننده نیز راههای عقلی و مشورتی را انجام داده باشد و در صورت قرار گرفتن در دوراهی تصمیم گیری از طریق قرآن از خداوند طلب خیر کند، استخاره با قرآن در مساجد، اماکن مذهبی و امامزادگان و دفاتر برخی مراجع نیز انجام می گیرد.



حجت الاسلام شرفخانی استخاره را با تفأل متفاوت خواند و تأکید کرد: تفأل زدن با استخاره فرق می کند متأسفانه مفهوم استخاره در میان بسیاری از مردم درست تبیین نشده و گاهی افراد تفأل را با استخاره یکی می دانند در حالیکه تفأل یعنی فال گرفتن و از آینده خبر گرفتن و این با استخاره متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه افراد شیاد و کاسبکار با سوءاستفاده از ساده اندیشی برخی مردم دست به کارهایی مثل تفأل زدن به برخی از جداول، دعانویسی و ... می کنند، گفت: این افراد موارد خرافی را وارد مباحث دینی می کنند و برای کسب درآمد دست به استخاره با قرآن نیز می زنند که اصلا درست نیست و این افراد اصلا صلاحیت و شایستگی این امر را ندارند و بطور قطع سازمان اوقاف در مواجهه با این مسائل در بقاع متبرکه با اینگونه افراد برخورد می کند.



معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: سازمان اوقاف به هیچ عنوان اجازه فعالیت این افراد را در بقاع متبرکه نمی دهد و حتی با هماهنگی نیروی انتظامی با افرادی که کنار در ورودی اماکن دینی و مذهبی اقدام به این کارهای خرافی می کنند، برخورد می شود و همچنین با ایجاد تابلوهایی مردم را نسبت به این شیادی ها و فالگیری ها مطلع می کنیم.

وی در پایان یادآور شد: بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری نگاه سازمان اوقاف به مجموعه امامزادگان این است که این بقاع متبرکه به قطب فرهنگی تبدیل شوند لذا از آنجایی که ساختار این امامزادگان به همین منظور تعریف شده است، در جاهایی که از فعالیت برخی افراد شیاد مطلع می شویم ضمن جلوگیری از انجام کارهای خرافه آمیز در این بقاع، با فرهنگ سازی از طریق اطلاع رسانی به مردم و ارائه بروشور و یا برپایی نمایشگاه و نصب تابلوهای آگاهی بخش، برای سالم سازی فضای معنوی بقاع متبرکه فعالیت می کنیم.