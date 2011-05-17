بمباران چند وزارتخانه در طرابلس/ درخواست صدور حکم بازداشت قذافی و پسرش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای ناتو صبح امروز چند مرکز امنیتی و وزارتخانه در طرابلس را بمباران کردند. امنیت داخلی و مقر وزارت بازرسی و نظارت مردمی (نهاد مبارزه با فساد در لیبی) از جمله مراکزی بود که هدف حملات هوایی قرار گرفت.

این مراکز در نزدیکی باب العزیزیه مقر معمر قذافی دیکتاتور لیبی در طرابلس قرار دارد. هنوز آمار دقیقی از تلفات این حملات در دست نیست، اما گفته می شود شماری از کارمندان وزارت بازرسی زخمی شده اند.

"موسی ابراهیم" سخنگوی رژیم دیکتاتوری لیبی نیز در این رابطه اعلام کرد: تا این لحظه اطلاعات دقیقی درباره نوع حملات و مراکزی که مورد هدف قرار گرفته است در دست نیست.

رویترز نیز گزارش داد که "لوئیس مورینو اوکامبو" دادستان دادگاه جنایی بین المللی روز گذشته صدور حکم بازداشت "معمر قذافی"، "سیف الاسلام" پسر وی و "عبدالله السنوسی" رئیس سازمان اطلاعات لیبی را به اتهام ارتکاب جنایات ضد بشری خواستار شد.

اوکامبو در ادامه گفت: حمله به غیرنظامیان، بمباران مناطق مسکونی، قلع و قمع معترضین و تیراندازی به سوی نمازگزاران از جمله این اتهامات به شمار می رود و تاکنون هزار و 200 نوار ویدئویی و عکس به عنوان مدرک در این رابطه جمع آوری شده است.

وی با بیان این مطلب افزود: قذافی با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم حکومت کرده است و ما تقریبا آماده محاکمه وی هستیم و مدارک و ادله بسیار محکمی داریم.