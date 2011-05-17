اظهارات جدید عبدالقدیرخان/ کشورهای بدون بمب اتم در معرض خطرند

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالقدیرخان" که به عنوان پدر بمب هسته ای پاکستان شناخته می شود، در گفتگو با مجله نیوزویک تاکید کرد: بمب اتمی پاکستان را از گرفتاری در سرنوشت عراق و لیبی که با دخالت نظامی غرب روبرو هستند، نجات داد.

وی افزود: کشورهایی که دارای تسلیحات هسته ای نیستند در معرض خطر تجاوز، اشغال و حتی تعدیل در مرزهای خود هستند. اگر عراق و لیبی بمب اتمی داشتند با ویرانیهای اخیر مواجه نمی شدند.

وی داشتن بمب هسته ای توسط پاکستان را عاملی برای عدم وقوع درگیری و جنگ میان اسلام آباد و دهلی نو دانست و افزود: به طور دقیق از پیشرفتهای جدید پاکستان در زمینه هسته ای مطلع نیستم.

این در حالی است که نیوزویک با انتشار تصاویری از ساخت چهارمین نیروگاه هسته ای پاکستان در سایت "خشاب" خبر داد.