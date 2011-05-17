نویسندگان عرب حضور عربستان در نمایشگاه کتاب چک را مضحک خواندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، منتقدان، حضور کشورهای سرکوبگر و نظام‌هایی که سانسور را در میهنشان اعمال می‌کنند در یک نمایشگاه کتاب اروپایی مضحک خواندند و این کار را تقبیح کردند.

رابین یاسین کاسب نویسنده سوری در همین زمینه عنوان کرد: حضور کشور پادشاهی عربستان سعودی به‌عنوان مهمان افتخاری مساله وحشتناکی است؛ آن هم حکومتی با سابقه بد در سانسور و دخالت‌های جنجالی‌اش در بحرین و ضدیت با انقلاب در کشورهای عربی.

وی افزود: شرکت عربستان سعودی در این نمایشگاه کتاب به عنوان کشوری که کتاب در آن سرزمین آزاد نیست، تناقضی آشکار است.

اما دانا کالینوا مدیر جشنواره جهانی کتاب پراگ با رد این انتقادها، بر گفت و شنود مستمر تاکید کرد و گفت: اعمال انزوا بدترین راه حل است.

وی افزود: زمانی نه چندان دور، سانسور و زندانیان سیاسی در کشور من هم وجود داشت، اما جهان در را به‌روی ما نبست و همین عامل به مردم کمک کرد که بدانند تنها نیستند.

این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که عربستان سعودی تنها با یک نویسنده در نمایشگاه کتاب پراگ حضور دارد.