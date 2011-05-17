به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان با بیان مطلب فوق افزود: انتظاری که مردم از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران دارند با بقیه نظامها متفاوت است چون در نظامهای لیبرالیستی و سوسیالیستی کاری به خدا و اعتقادات دینی ندارند و راه و روش آنها به گونه دیگر است اما در نظام اسلامی مردم انتظار دارند مسئولین امر گفتار توام با عمل داشته باشند.

وی گفت: می گویند در کشور بن بستی نداریم و هرگاه لازم باشد ولی فقیه قفلها را باز می کنند ما نباید کاری کنیم که کاری قفل شود تا رهبری وارد شوند و مشکل را برطرف نمایند چرا باید حرکاتی انجام دهیم و کار را به جایی برسانیم که برای مردم ایجاد نگرانی شود ، در جامعه نا امنی و در مسئولین و علما دلخوری و نگرانی به وجود آید. ما الحمدلله در مقام گفتار نیکوسخن می گوئیم اما در عمل باید ببینیم چه کاره هستیم آیا عمل و گفتار ما یکسان است؟



رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: امروز در کشور ملاک تمام امور قانون است اگر بخواهیم جامعه ای رو به کمال و سعادت داشته باشیم و کشور از لحاظ معنوی و مادی پیشرفت کند باید ملاک را قانون قرار دهیم، چرا کاملاً به قانون عمل نمی کنیم؟ چرا به صورتهای مختلف سعی می کنیم از اجرای کامل قانون شانه خالی کنیم.



وی گفت: متاسفانه در سطح جامعه در مسئله روابط زن و مرد گاهی صحنه های بسیار نامناسب با شان نظام جمهوری اسلامی دیده می شود و نمونه ای از آن در نمایشگاه بین المللی کتاب گزارش شده است که بر این اساس وضعیت حجاب بسیار اسف بار بوده و صحنه هایی را هم از طریق صدا و سیما شاهد بودیم.



وی ادامه داد: دولتی که داعیه اسلامیت دارد و مدعی عدالت و قانون است چگونه به خود اجازه می دهد به گونه ای زمینه فراهم شود که خانمی در نمایشگاه بدون روسری تردد نماید، آیا این گوشه ای از توطئه های دشمن نیست که در نمایشگاه فرهنگی ، بین المللی چنین حرکاتی صورت گیرد و اینگونه دهن کجی به ارزشهای دینی شود و مسئولین ذیربط عکس العملی از خود نشان ندهند؟



منتظری افزود: دست اندرکارانی که وظیفه دارند با این ناهنجاریها برخورد کنند آنچنان بی توجه هستند که افرادی توانسته اند این صحنه ها را به وجود بیاورند ، در مجموعه ای که از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در آن حضور دارند و جایی که می توانیم صحنه های قرآنی و معنوی و نمادهای نظام اسلامی را نشان بدهیم اینگونه دهن کجی به اسلام و نظام دینی می شود.و این بی توجهی ها قابل قبول نیست و اکثریت جامعه از آن رنج می برند.



وی گفت: آیا مجموعه ای که مسئولیت این نمایشگاه را داشته نباید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشد. مسئولین امر در این امور چگونه جواب خداوند متعال و امام عصر (عج) ، خانواده معظم شهدا را می دهند امیدواریم همه ما آنگونه ای که سخن می گوئیم عمل نمائیم.