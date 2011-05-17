به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی ظهر سه‌شنبه در مراسم رونمایی از مجموعه 27 جلدی سلسله موضوعات الغدیرعلامه امینی گفت: همه کسانی که در این گونه فعالیت ها حضور دارند و در تروج مطالب اهل بیت(ع) کار می کنند باید بدانند که بسیار فضیلت دارد.



تبلیغ شیعه وظیفه همه شیعیان عالم



وی ابراز داشت: تبیلغ معارف شیعه به صورت کتاب و سخنرانی و ... وظیفه همه عالمان و روحانیت شیعه است.



این مرجع تقلید با بیان اینکه خیر دنیا و آخرت بشریت این است که با معارف و هدایت های اهل بیت آشنا باشد تاکیدکرد: جامعه اسلامی به هر اندازه که با این مسایل بیشتر آشنا باشد بیشتر روی سعادت و خوشبختی می بیند.



آیت الله صافی با بیان اینکه نهج البلاغه بعد از قرآن کتابی بی نظیر است اضافه کرد: فضایل حضرت علی(ع) در حدی است که قابل شمارش نیست و پیامبر(ص) در روایتی دارد که فضایل او را تنها خدا می‌توان احصاء کند.



استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به ثواب نوشتن و گفتن درباره اهل بیت(ع) و ترویج معارف آنها افزود: این آثار آنقدر دارای ارزش است که همواره فرشتگان بر صاحبان آنها مانند علامه مجلسی و .... صلوات می فرستند و به مقام آنها غبطه می خورند.



وی با تقدیر از مسئولان موسسه میراث نبوت تاکیدکرد: چاپ 27 جلدی موضوعات الغدیر توفیقی است که خدوند نصیب شما کرده و این توفیق شامل همه افراد نمی شود.



این مرجع تقلید با تاکید بر فضایل بی شمار امام علی(ع) و اهل بیت(ع) تصریح داشت: امتی که نهج البلاغه دارد به سعادت می رسد زیرا هر کلمه از نهج البلاغه حجت بر همه علما و بیان کننده فضیلت حضرت علی(ع) است.



کتاب الغدیر احیاگر مسئله ولایت



وی با تقدیر از شخصیت علامه امینی اضاقه کرد: کتاب الغدیر احیاگر مسئله ولایت در دوران معاصر است.



وی تاکیدکرد: این عالم همه عمر خود را در راه ترویج معارف ولایت واثبات ولایت امیرالمومنین(ع) صرف کرد و این توفیق نصیب هر کسی نمی شود که این اثر تا این حد در جامعه منشا اثر شود.

