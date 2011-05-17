گازرسانی به شهر اوشان و چهار روستا در بخش لواسانات شمیرانات

به گزارش خبرنگار مهر در شمیرانات، مدیر عامل شرکت گاز استان تهران ضمن تشریح وضعیت گازرسانی در شهرستان شمیرانات با اشاره به آغاز عملیات گازرسانی به روستاهای رودک، حاجی آباد و اوشان گفت: به منظور گازرسانی به روستاهای فوق، بالغ بر 28 هزار متر شبکه پلی اتیلن اجرا خواهد شد.

حسین نیا تعداد ایستگاه های تقلیل فشار این پروژه را سه مورد عنوان کرد و اعتبار این پروژه ها را نیز 60 میلیارد ریال ذکر کرد و یادآور شد: از سال 87 تاکنون که پروژه های گازرسانی به بخشهای شهرستان شمیرانات آغاز شده، 22 میلیارد تومان در این شهرستان سرمایه گذاری شده است.

وی افزود: پروژه های گازرسانی به همت و تلاش مسئولان شهرستان از پیشرفت خوبی در شهر لواسان برخوردار بوده و چهار هزار و 600 مشترک، با شش هزار و 500 خانوار از گاز شهری استفاده می کنند.

این مسئول تأکید کرد: بیش از 95 درصد شهر لواسان دارای گاز شهری است و بقیه نیز پس از نصب علمک از گاز شهری بهره مند می شوند.

در ادامه این مراسم، فرماندار شهرستان شمیرانات نیز ضمن قدردانی از زحمات شرکت گاز استان تهران در گازرسانی به پروژه های فوق ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد برخورداری ساکنین روستاهای فشم و میگون از نعمت گاز طبیعی باشیم.