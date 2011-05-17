به دنبال پیروزی در انتخابات مجلس نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر امیرعلی امیری سه شنبه شب در نشست هفتگی جمعیت حامیان انقلاب اسلامی با بیان اینکه نباید سرمایه های اصلی انقلاب را با سرمایه های در گردش ادغام کرد، افزود: ولی فقیه از سرمایه های اساسی و اصلی نظام شناخته می شوند از این رو ایشان را نباید فدای فعالیت های سیاسی و جناحی کرد از سوی دیگر مجلس ، ریاست جمهوری و شوراها جزو سرمایه های در گردش نظام محسوب می شوند و در هر دوره گروهی پیروز خواهد شد.

وی در ادامه سخنانش به احزاب و تشکل های سیاسی توصیه کرد که شجاعانه اشتباهات خود را بیان کنند و احزاب از رهبری هزینه نکنند.

امیری گفت: متاسفانه در صحنه سیاسی افرادی پیدا می شوند که از مقام معظم رهبری سوءاستفاده می کنند و اشتباهات خود را به ایشان نسبت می دهند.

وی اظهار داشت: بنده شخصا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 به آقای احمدی نژاد رای دادم اما در حال حاضر این دیدگاه و تفکر را قبول ندارم.

این فعال سیاسی همچنین به فرهنگ 8 سال دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: رزمندگان در دوران دفاع مقدس همواره بر اساس منویات حضرت امام خمینی (ره) حرکت می کردند و پیروزی های خود را بر اساس آهنگ ولایت می دانستند و هر گاه با شکست مواجه می شدند این شکست را از ضعف خود اعلام می کردند اما متاسفانه در فضای سیاسی دیگر شاهد فرهنگ دوران دفاع مقدس نیستیم چرا که افرادی پیدا می شوند که می خواهند پیروزی ها را فقط در دایره خود تعریف کنند.

عضو شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی همانطور که در زمان حیات امام خمینی (ره) با نام و جایگاه ایشان شناخته می شد در عصر حاضر نیز فقط باید با نام آیت الله خامنه ای شناخته شود.

امیری همچنین به سازوکار احزاب در معرفی کاندیداها در انتخابات پرداخت و تصریح کرد: سازوکاری که در ادوار گذشته صورت می گرفت را قبول ندارم چرا که در این سازوکار کاندیداها و نیروهایی قرار می گرفتند که فقط رای آور بودند از این رو بنده این دیدگاه را قبول ندارم که فقط نیروهای رای آور در فهرست ها قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در شورای شهر اگر دقتی کنید افرادی قرار دارند که فقط رای آور بودند پس چرا باید فقط به فکر رای آوری و پیروزی در انتخابات باشیم از این رو معتقدم باید تکلیف گرایی را در پیش بگیریم و اگر با تکلیف گرایی وارد انتخابات شویم چه پیروز شویم چه پیروز نشویم به تکلیف خود عمل کرده ایم.