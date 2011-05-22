به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نقد و بررسی مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" بعداز ظهر شنبه 31 خرداد ماه با حضور داوود میرباقری کارگردان، امین زندگانی بازیگر نقش مسلم، رضا استادی مدیر روابط عمومی پروژه، نصرت الله تابش مدیر مسئول ماهنامه فیلم‌نگار و جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر در سالن آمفی تئاتر این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم بر خلاف دیگر نشست‌های نقد و بررسی، ابتدا به مدت 20 دقیقه بخش‌هایی از سریال "مختارنامه" نمایش داده شد. بعد از آن سرود پخش شد و گروهی قطعاتی را اجرا کردند که شامل ترانه تیتراژ "مختارنامه" بود. بعد از اجرای موسیقی تلاوتی از آیات کلام الله مجید قرائت شد.

داوود میرباقری بعد از تلاوت قرآن مجید گفت: خوشحالم که امروز در جمع دانشجویان امیرکبیر هستم. حضورم در اینجا برایم نوستالوژی بود و من را به سال‌های 57 و 58 برد.

رضا استادی، مدیر روابط عمومی سریال "مختارنامه" در ابتدای مراسم توضیح مختصری درباره همکاری‌اش با این سریال داد و تاکید کرد که از سال 81 با این گروه همکاری داشته است. امین زندگانی، بازیگر نقش مسلم نیز ضمن اظهار خوشحالی از حضور در نشست نقد و بررسی "مختارنامه" گفت: من درس‌های زیادی از استادم آقای میرباقری آموختم.

نصرت‌الله تابش گفت: من به قصد نقد سریال "مختارنامه" نیامده‌ام و باید از آثاری که به ائمه اطهار می‌پردازند قدردانی و دفاع کرد. خدا را شکر می‌کنم در دوره‌ای زندگی می‌کنم که سریال "مختارنامه" را دیده‌ام و امیدوارم آنقدر زنده بمانم که سریال "سلمان فارسی" را که میرباقری می‌سازد، ببینم. ما مدیون کسانی هستیم که برای اولیاء خدمت می‌کنند و همه ما مدیون میرباقری هستیم.

وی ادامه دااد: یکی از ویژگی‌های میرباقری در سریال "مختارنامه" این است که شخصیت‌ها را به حدی درست انتخاب کرده که برایمان قابل لمس است. میرباقری در ابتدا تصمیم داشت سریال "سلمان فارسی" را بسازد که مدخل آن سه اندیشه عصمت، مهدویت و تقیه بود، اما از سلمان فارسی به مختار رسید.

داود میرباقری بعد از صحبت‌های تابش و قدردانی از او گفت: تحقیق و پژوهش "سلمان فارسی" قبل از "مختارنامه" انجام شد، اما اجرای آن بنا به دلایلی انجام نشد و در زمان مدیریت وقت متوقف شد. در واقع سازمان صدا و سیما از تولید "سلمان فارسی" عقب‌نشینی کرد و ساخت آن را به زمانی دیگر موکلو کرد. بعد از این مسئله تولید سریال "مختارنامه" آغاز شد در حالی که قرار بود "سلمان فارسی" زودتر از آن ساخته شود.

وی در ادامه افزود: ساخت مجموعه‌های "سلمان فارسی" و "مختارنامه" را ضرورت احساس می‌کردم، چرا که سلمان اندیشه‌های بزرگی داشت و طبق تحقیقات ما عشق او به علی خلاصه می‌شد. ما در جنگ خندق دو قهرمان داریم یک قهرمان پیر که سلمان بود و یک قهرمان جوان که حضرت علی (ع) بود. سلمان مقام بالایی دارد، حتی او را به عنوان خانواده پیامبر (ص)معرفی کردند.

کارگردان مجموعه "مختارنامه" خاطرنشان کرد: در آن دوره سرگشتگی‌های ایدئولوژیک برایم مهم بود و احساس می‌کردم نسل امروز نیز به دوره‌ای که ما طی کرده‌ایم نیاز دارد. البته این نیاز نسل جامعه ما نیست، بلکه نیاز انسان معاصر تشنه است. در نتیجه فکر کردم پرداخت به زندگی سلمان می‌تواند در قاب دراماتیک جذاب تاثیرگذار باشد و بخش عظیمی از پرسش‌های ایدئولوژیک‌ام را پاسخ می‌دهد.

میرباقری یادآور شد: امیدوارم شرایط تولید "سلمان فارسی" فراهم شود. بعد از اینکه این سریال تولید نشد ساخت "مختارنامه" ما را مشغول کرد و خوشحالم خداوند این لطف را به من داشت تا بتوانم سریال "مختارنامه" را بسازم.

----------------

ادامه دارد