به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر امجدی در یازدهمین سمینار سالانه مدیریت مصرف صنایع گفت: مولدهای مقیاس کوچک مطمئن‌ترین گزینه برای تامین برق صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی‌ هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با بیان اینکه مولدهای مقیاس کوچک به دلیل نزدیکی به محل مصرف،‌ علاوه بر کاهش تلفات،‌ باعث افزایش بازده مصرف انرژی نیز می‌شود،‌ افزود: تاکنون مجوز احداث 200 مگاوات مولد مقیاس کوچک در استان البرز صادر شده است.

وی تصریح کرد: اگر به جهت تامین بخشی از بار شبکه بتوان انرژی الکتریکی را در محل مصرف تولید کرد،‌ می‌توان صرفه‌جویی قابل توجهی ‌را در بخش‌های تولید، ‌انتقال و توزیع شاهد بود.

امجدی، موثرترین راهکار برای رسیدن به این هدف را استفاده از تولید پراکنده دانست‌ و گفت :تولید پراکنده یعنی ‌تولید برق‌ در نزدیکی محل مصرف که به وسیله نیروگاههای مقیاس کوچک انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با اشاره به سیاست‌های شرکت توانیر در زمینه مولدهای مقیاس کوچک در خصوص گسترش احداث این نوع مولدها،‌‌ اظهار امیدواری کرد: با همکاری و همیاری به وجود آمده میان نهادهای ذیربط از جمله شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت ‌گاز ‌و سازمان حفاظت محیط زیست، شاهد رونق و شکوفایی هرچه بیشتر و سریعتر نیروگاه‌هایی از این دست باشیم.

امجدی ‌همچنین با اشاره‌ به ‌اهمیت استفاده ‌از انرژی‌های‌نو ‌تاکید کرد: انرژی‌های نو باید به سبد انرژی کشور وارد شوند.

همچنین در این بازدید، هاشمی‌زاده مدیرعامل نیروگاه اسماعیل‌نسب گفت: با توجه به هدف گذاری صورت گرفته برای کاهش تلفات و افزایش راندمان در صنعت برق و اجرای اصل 44 قانون اساسی،‌ بهترین، مقرون به صرفه ترین و مطمئن ترین گزینه برای تامین برق صنایع، مولدهای مقیاس کوچک هستند.

هاشمی‌زاده با اشاره به هدف‌گذاری صورت گرفته برای حضور پررنگ‌تر درعرصه مولدهای ‌مقیاس کوچک و انرژی‌های نو، تصریح کرد: در صورت حمایت نهادهای‌ ذیربط در آینده‌ای نزدیک عملیات اجرایی یک نیروگاه بادی را در این منطقه آغاز خواهیم کرد.