به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شنبدی در نشست روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با مسئولان بسیج سازندگی اظهارداشت: اردوهای جهادی دانشجویان یادآور حماسه های رزمندگان دفاع مقدس است و برکات این کار اعتقادی به طور مستقیم متوجه استان و مردم است.

وی اردوهای هجرت را جایگاه اصلی تفکر ناب جهادی دانست، افزود: همدلی و همیاری دو عنصر اصلی این اردوهای جهادی است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه امام صادق(ع) استان نیز با اشاره به برگزاری اردوهای هجرت از اول تیرتا اواسط شهریور گفت: دراین اردوها با انجام بیش از 172 هزار نفر روز بیش از 120 طرح عمرانی اجرا می شود.

سرهنگ ناصر دولاح افزود: بسیج دانشجویی استان دو سال متوالی در عرصه سازندگی بین بسیج دانشجویی دانشگاه های کشور رتبه برتر را کسب می کند.

