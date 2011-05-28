ساخت 47 هزار مسکن در استان سمنان/ تامین آب اساسی ترین نیاز سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رضا رحیمی پیش از ظهر شنبه در جمع مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان در سالن هلال احمر سمنان گفت: یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی شهری و یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی روستایی در طرح مسکن مهر ساخته می‌شود.

رحیمی ادامه داد: تاکنون 800 هزار واحد مسکونی مهر روستایی در کشور واگذار شده است.

به گفته وی، ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی در سراسر کشور و رساندن صادرات غیرنفتی ایران به مرز 45 میلیارد دلار در برنامه‌های دولت قرار دارد که البته کار سخت و دشواری است.

وی با اشاره به اینکه در استانهای سمنان و قم دولت 10 هزار واحد بیشتر از تعداد ثبت نام شدگان فاقد مسکن می سازد، گفت: استان‌های سمنان و قم وضع ویژه‌ای دارند و یکی از دلایل به علت جمعیت‌پذیری و مهاجرپذیری این استان‌ها است.

تامین آب اساسی ترین نیاز استان سمنان است

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای انتقال آب به سمنان گفت: تأمین آب در بخش‌های مختلف یکی از مهم‌ترین زیر ساخت‌هایی است که به پیشرفت استان کمک می‌کند.

به گفته وی، انتقال آب یکی از مهمترین مصوبات دور سوم سفر هیات دولت به استان سمنان است که به طور جد توسط دولت پیگیری و اجرا می شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه شخصا مسئولیت پیگیری انتقال آب به استان سمنان را برعهده گرفته است، گفت: مهمترین پروژه دولت در استان سمنان انتقال آب شرب و کشاورزی از دیگر مناطق به استان سمنان است.

رحیمی با بیان اینکه پیمانکار این طرح عظیم ملی انتخاب شده است که از پیمانکاران بزرگ و یکه تاز در این عرصه است، گفت: فاز صفر این طرح انجام شده و فاز اول آن آغاز شده است.

وی با تاکید بر اینکه این طرح آغاز شده و باید سرعت بگیرد، گفت: بارها اعلام کرده ام که اگر نیاز باشد از استان کردستان هم که شده آب را به استان سمنان منتقل می کنم.

باید به ابعاد مختلف جهاد اقتصادی پرداخته شود

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جاری به عنوان اولویت امسال جهاد اقتصادی را مطرح کرده اند که دارای ابعاد مختلفی است که باید به آن پرداخته شود.

رحیمی با اشاره به اینکه جهاد" در لغت به معنای کوشیدن و تلاش است، گفت: جهاد در اقتصاد به معنای تلاش بیشتر در امور اقتصادی مردم است.

به گفته وی، دولت پیوسته در تلاش و کوشش بوده و دگرگونی و تحول در بخش اقتصادی را مدنظر داشته است و در سال جهاد اقتصادی بر تلاش های خود می افزاید.