به گزارش خبرنگار مهر، بیست وپنجمین همایش معاونین دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت روز گذشته به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد و معاونان دانشجویی و فرهنگی موضوعاتی را مورد تاکید قرار دادند.

معاونان دانشجویی و فرهنگی در مهمترین خواسته خود یادآور شدند: با توجه به ضرورت توسعه فرهنگی و در راستای طراحی زیر بنای تشکیلاتی، ضروری است در کلیه دانشکده های دانشگاههای علوم پزشکی ساختار معاونت دانشجویی فرهنگی با تعداد پست سازمانی مناسب ایجاد شود.

همچنین معاونان پیشنهاد کردند: با توجه به محدودیت امکانات رفاهی و فضاهای خوابگاههای دانشجویی پیشنهاد می شود طی مکاتبه ای، سازمان سنجش آموزش کشور از چالشهای پیش رو در خصوص عدم تامین امکانات رفاهی به دلیل افزایش تعداد دانشجویان دانشگاهها آگاه شود.

در بخش دیگری از تاکید معاونان دانشجویی و فرهنگی آمده است: با توجه به سیاست های کلان نظام درخصوص ترویج فرهنگ و شعائر اسلامی و حاکم کردن روحیه دین مداری در فضای فرهنگی جامعه، بر لزوم توجه به معارف والای دینی و اخلاقی از جمله حجاب و عفاف و دیگر آموزه های قرآنی در دانشگاهها تاکید می کنیم.

معاونان دانشجویی و فرهنگی یادآور شدند: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در ایجاد کرسی های آزاد اندیشی جهت افزایش بصیرت و بینش اجتماعی دانشگاهیان خواهان برنامه ریزی جامع در راستای تحقق عملی این مهم در دانشگاههای علوم پزشکی هستیم.

این معاونان با اشاره به نام گذاری سال 90 به نام جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب و موضوع هدفمند شدن یارانه ها خواستار حمایت بیشتر دولت و مسئولان از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شدند.

معاونان دانشجویی و فرهنگی آمادگی خود را جهت تشکیل کارگروه تخصصی و همکاری با معاونت آموزشی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در راستای اجرای آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و تبیین اولویت های فرهنگی و چگونگی بررسی معیارهای فرهنگی اعلام کردند.

معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها علوم پزشکی در آستانه 14 خرداد ماه سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) و بنا بر تاکیدات آن پیر سفر کرده همه مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی و آحاد مردم را به وحدت حول محور ولایت فقیه دعوت کرده و تنها راه سعادت انسانها در عصر غیبت را در تمسک به اصل مترقی ولایت فقیه دانستند.