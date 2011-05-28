بحرین با سرکوب روی آرامش را نخواهد دید / جنایات آل خلیفه را فراموش نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ علی سلمان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت : بحرین در سایه ادامه سیاستهای مقامات در قلع و قمع معترضان، هرگز روی آرامش و ثبات را نخواهد دید.

وی افزود: بحرینی ها خواهان اصلاحات جدی و واقعی هستند و قطعا امنیت، آرامش و ثبات در کشور از طریق اعمال سیاست قلع و قمع برقرار نخواهد شد.

سلمان با بیان این مطلب افزود: گزینه امنیتی راهکار حل مشکلات بحرین نیست، بلکه کشور نیازمند اصلاحات سیاسی است و بدون انجام چنین اصلاحاتی اوضاع بحرانی فعلی ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت : ملت بحرین خواهان اصلاح نظام است و تاکنون شعار سرنگونی آن را مطرح نکرده است.

دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین درباره مشارکت در انتخابات آتی بحرین اظهار داشت : موضع نخست ما هنگام استعفا از پارلمان خودداری از شرکت در انتخابات بود، اما موضع نهایی ما طی روزهای آتی اتخاذ خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: ما حضور در پارلمان را تجربه کردیم، اما هرگز نتوانستیم قانونی را تغییر دهیم.

سلمان همچنین از بازداشت "مطر مطر" و "جواد فیروز" دو نماینده الوفاق در پارلمان انتقاد و خاطرنشان کرد: از زمان بازداشت این دو نماینده خبری از وضعیت آنها و خانواده هایشان نداریم. در چنین شرایطی که خبری از مکان بازداشت این نمایندگان نداریم چه انتظاری است که شهروندان عادی بحرین در شرایط بازداشت اوضاع مناسبی داشته باشند.

وی در ادامه گفت : مردم بحرین رویدادهای دو ماه گذشته را هرگز فراموش نخواهند کرد و جنایات سران رژیم آل خلیفه از جمله شکنجه زندانیان همیشه در ذهن ملت باقی خواهد ماند.

گفتنی است مردم بحرین از 25 بهمن تاکنون به تاسی از دیگر انقلابهای عربی علیه رژیم دیکتاتوری آل خلیفه به پا خاسته اند. قیام مردمی بحرین با وجود قلع و قمع وحشیانه توسط نیروهای امنیتی این کشور و سعودی همچنان ادامه دارد. در جریان این قیام تاکنون 30 نفر در بحرین شهید و صدها نفر دیگر بازداشت شده اند.