کارگروه شناسایی توان علمی اساتید دانشگاههای آزاد مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیازآذری بعد از ظهر شنبه در نشست معاونان آموزشی و روسای گزینش هیئت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی مازندران در دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ایجاد زمینه مناسب برای جذب اساتید مومن و متخصص در دانشگاه آزاد اسلامی را مورد تاکید قرار داد.

وی گفت: همه تلاش می کنیم تا در جذب اساتید دانشگاه تخصص همراه با تعهد و ایمان مورد توجه قرار گیرد و جذب اساتید متعهد و مومن یکی از ارکان اسلامی شدن دانشگاهها است



رئیس هیئت اجرایی جذب اساتید مازندران تاکید کرد: برای جلوگیری از اعمال سلیقه‌ها تمامی عملیات ثبت نام و بررسی پرونده ها بر اساس آئین نامه دقیق صورت خواهد گرفت و تمام تلاش این هیئت در جهت رفع مشکلات دانشگاههای استان و جذب اساتید شایسته و متعهد و متخصص به کارگرفته خواهد شد.



وی، بر سرعت و دقت در کار جذب اساتید تاکید کرد و گفت: پاسخ دقیق و شفاف به متقاضیان انتظار هیئت بوده و امیدواریم سرعت و دقت در انجام فرآیند جذب اساتید را مورد توجه قرار دهید و برای اجرای دقیق قوانین و مقررات پیشگام شوید.



نیاز آذری با اشاره به نحوه جذب اساتید در دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران گفت: جذب هیئت علمی در دانشگاههای آزاد اسلامی مازندران، صرفا از طریق فراخوان صورت می گیرد و پس از ثبت نام داوطلبان واجد شرایط در فراخوان، مراحل مصاحبه علمی و بررسی صلاحیت های عمومی انجام خواهد شد.



وی از تشکیل ۱۵ کارگروه برای بررسی توان علمی متقاضیان جذب هیئت علمی و حق التدریس در هیئت اجرایی جذب اساتید مازندران خبر داد.

نیازآذری گفت: ۱۲۰ نفر از متقاضیان جذب در دانشگاههای آزاد اسلامی مازندران مصاحبه علمی شده و بررسی صلاحیتهای عمومی آنان در حال بررسی است.