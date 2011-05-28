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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۰۴

با حضور 1250 نفر/

کوهنوردان شمالغرب کشور به قله "آق داغ" خلخال صعود کردند

کوهنوردان شمالغرب کشور به قله "آق داغ" خلخال صعود کردند

خلخال - خبرگزاری مهر: ششمین همایش استانی و سراسری صعود به قله "آق داغ" شهرستان خلخال با حضور بیش از هزار و 250 کوهنورد از استانهای شمال غرب کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه فرهنگی و ورزشی که بعد از ظهر شنبه به پایان رسید، کوهنوردانی از استانهای زنجان، آذربایجان شرقی، گیلان و اردبیل شرکت داشتند.

در این همایش که به همت اداره تربیت بدنی، فرمانداری و دستگاههای اجرایی شهرستان خلخال برگزار شد، نماینده مردم شهرستانهای خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی و ائمه جمعه این شهرستانها نیز شرکت کردند.

نماینده مردم شهرستانهای خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه در جمع کوهنوردان حاضر از ایجاد کمپ کوهنوردان در کوه "آق داغ" شهرستان خلخال خبر داد.

بشیر خالقی ورزش را عامل سلامتی عنوان کرد و افزود: ترویح و توسعه ورزشهای همگانی در منطقه جزو ضروریات بوده، چرا که این استان در مقایسه با سایر استانهای کشور در این زمینه با کاستیهایی روبروست.

به گفته وی حضور کوهنوردان در این همایش نسبت به سال گذشته 150 نفر افزایش داشته است.

گفتنی است کوهنوردان از سمت روستای "مزرعه چین" تا چشمه "تکه بولاغی" و از چشمه تا قله را در دو مرحله صعود و موفق به فتح قله آق داغ شدند.

قله آق داغ شهرستان خلخال با سه هزار و 303 متر ارتفاع در جنوب استان اردبیل و در بخش خورش رستم شهرستان خلخال واقع شده است.

کد مطلب 1322884

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