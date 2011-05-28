کرزای خواستار جلوگیری از عملیات خودسرانه نظامیان بیگانه شد

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، در سایت اطلاع رسانی ریاست جمهوری افغانستان آمده است : حامد کرزای به وزیر دفاع ملی گفته است که از عملیاتهای خودسرانه و بدون هماهنگی نیروهای خارجی جلوگیری کند و عملیات شبانه را تحت کنترل نیروهای افغانی درآورد.



در حالی که رئیس جمهوری افغانستان از افزایش عملیاتهای خودسرانه و بدون هماهنگی نیروهای خارجی در نقاط مختلف افغانستان به شدت نگران است، ولی تاکنون نتوانسته مانع ادامه اینگونه عملیات شود که اغلب اوقات سبب کشته شدن غیرنظامیان و نارضایتی شدید مردم از حکومت شده است.



حامد کرزای تاکید کرده عملیات ویژه و عملیات شبانه توسط نیروهای افغان به صورت مستقل انجام شود و وزارت دفاع این کشور باید در تماس با نیروهای بین المللی زمینه اجرای عملیاتهای مستقل از سوی نیروهای افغانی را فراهم کند.

حملات خودسرانه نیروهای غربی در افغانستان همواره با انتقادها، تظاهرات اعتراض آمیز خونین همراه بوده است، اما تا کنون عملکرد دولت افغانستان در قبال جلوگیری از این گونه عملیاتها چندان تاثیرگذار نبوده است.



