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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۵۷

تحولات لبنان/

حزب الله بر ضرورت شناسایی عاملان حمله به یونیفل تاکید کرد

حزب الله بر ضرورت شناسایی عاملان حمله به یونیفل تاکید کرد

حزب الله لبنان و نخست وزیر اسبق این کشور با محکوم کردن حمله روز گذشته به نیروهای یونیفل بر ضرورت شناسایی عاملان این تجاوز تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار،"سلیم الحص" گفت : حمله ناجوانمردانه روز گذشته علیه نیروهای یونیفل(نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان) در صیدا، تهدید کننده امنیت لبنان است و جای تعجب ندارد که با محکومیت شدید لبنانی ها روبرو شود.

وی افزود: تجاوز به نیروهای بین المللی در واقع تجاوز به لبنان و امنیت، حاکمیت و ثبات آن است.از مقامات لبنانی می خواهیم که مانع تکرار این جنایات زشت شوند و هر چه سریعتر عاملان آن را شناسایی و دستگیر کنند.

از سوی دیگر حزب الله لبنان نیز با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله به نیروهای یونیفل خواستار شناسایی عاملان این حمله در اسرع وقت شد.

شایان ذکر است که روز گذشته انفجاری در ورودی شهر ساحلی صیدا در جنوب لبنان هنگام عبور واحدهایی از نظامیان ایتالیایی وابسته به یونیفیل رخ داد که شماری از نظامیان کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 1322995

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