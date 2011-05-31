مجید برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با بیان اینکه هنوز آئین ‌نامه پرداخت جوایز صادراتی در سال جدید اعلام نشده

است، اظهارداشت: هر سال یک سری تغییرات در جزئیات کار این آئین ‌نامه داده می ‌شود و به همین دلیل سال گذشته تمام افرادی که مشمول دریافت جوایز می ‌شدند باید دارای اظهارنامه صادراتی، عضو بانک اطلاعات صادر کنندگان و مرزنشینان باشند و مستندات مرتبط با بخش صادرات را ارائه دهند.

وی افزود: با توجه به تدابیر اندیشیده شده در سال گذشته، کالاهایی مشمول دریافت جوایز می ‌شوند که ایران کد داشته باشند و اگر

کالایی بدون ایران کد باشد جایزه صادراتی دریافت نخواهد کرد.



معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی قزوین هدف از پرداخت جوایز صادراتی را بسترسازی و توسعه صادرات استان و حمایت از تجار و بازرگانان دانست و گفت: این سیاست در سال جاری مناسب تر از گذشته تداوم خواهد یافت.