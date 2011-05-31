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۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

در چهارمحال و بختیاری/

انتخابات هیئت مدیره انجمن حمایت از مصرف کنندگان برگزار می شود

انتخابات هیئت مدیره انجمن حمایت از مصرف کنندگان برگزار می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت ازمصرف کنندگان چهارمحال و بختیاری یازدهم خردادماه انتخاب و معرفی می شوند.

دبیرانجمن حمایت ازمصرف کنندگان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزون بر هزار نفر واجد شرایط رای در این انتخابات هستند.

بیژن بهرامی افزود: درپایان این انتخابات یک روزه، پنج نفرعضو هیئت مدیره، یک بازرس اصلی ویک بازرس علی البدل انتخاب خواهدشد.

وی با بیان اینکه اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت ازمصرف کنندگان از بین 34 داوطلب انتخاب می شوند، تصریح کرد: داشتن کارت شناسایی انجمن برای رای دهندگان الزامی است.
 
انتخابات هیئت مدیره انجمن حمایت ازمصرف کنندگان یازدهم خردادماه از ساعت 13 تا 17عصردرمصلی امام خمینی(ره)شهرکرد برگزارخواهدشد.
 
کد مطلب 1325217

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