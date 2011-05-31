حسنی: آخرین تولیدات سینمایی دنیا برای پخش از تلویزیون انتخاب شد

چنگیز حسنی مدیررسانه بین الملل صدا و سیما در ارتباط با دستاورد حضور این مرکز در بازار بین المللی جشنواره فیلم کن به خبرنگار مهر گفت: مانند گذشته اداره کل تامین برنامه در این بازار غرفه ای برپا کرد که امسال نیز توانستیم در بخش فروش محصولات، عرضه تولیدات سازمان، تولید مشترک و خرید برنامه های خارجی اقداماتی انجام دهیم.

وی افزود: در همین راستا پنج عنوان سینمایی " ننه لالا"، "حیات"، "تیک تاک"، "بهشت جای دیگری است"، " نورا" و همچنین مجموعه تلویزیونی "آشپز باشی" را به کشور مالزی به فروش رساندیم. همچنین مجموعه تلویزیونی "ملکوت" را به کشور ترکیه و "مریم مقدس" را به برزیل فروختیم.

وی در ارتباط با اقداماتی برای تولید مشترک عنوان کرد: یک تفاهم نامه برای تولید مشترک یک مجموعه انیمیشن کوتاه 13 قسمتی، با عنوان مشاهیر اسلامی با کشور مالزی به امضا رساندیم.

حسنی ادامه داد:همچنین در همین راستا رسانه بین الملل صدا و سیما برای تولید دو برنامه 45 دقیقه ای درباره حیات وحش ایران در نقاط مختلف کشور با شبکه ZDF،ART، WDR به کمک واسطه آلمانی شرکت تک ترام قرار داد بستیم. به زودی این گروه وارد ایران می شوند و کارتولید را به مدت دو ماه در ایران پیگیری خواهند کرد. اوایل سال میلادی این برنامه آماده پخش خواهد شد.

وی افزود: تفاهم نامه ای با مدرسه سینمایی کلن آلمان درارتباط با تبادل دانشجو و تجربیات بین این موسسه و و دانشکده صدا و سیما امضا کردیم که در آینده نزدیک، معاون پژوهش این موضوع را پیگیری و عملیاتی می کند.

وی درباره بخش خرید در این بازار توسط رسانه بین الملل صداو سیما گفت:در این بخش نیز تعداد زیادی از آخرین تولیدات سینمایی و تلویزیونی شاخص دنیا که در بازار و جشنواره فیلم کن ارائه شده بود، انتخاب شد و برای خرید آنها مذاکراتی انجام دادیم.