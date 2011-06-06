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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

محدودیت ترافیکی در محور چالوس

محدودیت ترافیکی در محور چالوس

پلیس راهور ناجا با صدور اطلاعیه ای محدودیت ترافیکی محور کرج چالوس را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راهور ناجا با صدور اطلاعیه ای از محدودیت تردد در محور کرج چالوس خبر داد.

در این اطلاعیه تصریح شده است تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 تا 21 روز دوشنبه 16 خرداد ماه جاری در محور کرج -چالوس از میدان امیرکبیر تا دهانه شمالی تونل کندوان به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

کد مطلب 1328540

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