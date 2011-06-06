محدودیت ترافیکی در محور چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راهور ناجا با صدور اطلاعیه ای از محدودیت تردد در محور کرج چالوس خبر داد.



در این اطلاعیه تصریح شده است تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 تا 21 روز دوشنبه 16 خرداد ماه جاری در محور کرج -چالوس از میدان امیرکبیر تا دهانه شمالی تونل کندوان به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.