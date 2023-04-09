سرهنگ سید حجت فتاحی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن شبهای قدر اظهار کرد: شبهای قدر، شبهای پرفضیلتی است که مؤمنان سعی میکنند از لحظه لحظه آن در بهرهمندی از فیوضات الهی استفاده کرده و خود را به هر مسجد و مصلایی برسانند که در این راستا برای رفاه حال همشهریان و اجرای هر چه بهتر و باشکوهتر برگزار شدن مراسمهای لیالی قدر تمهیدات ترافیکی ویژهای در سطح شهر اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه پلیس در کنار التماس دعای خیر از مؤمنان، سعی میکند تا خدمات مناسبی را در تسهیل عبور و مرور انجام دهد، افزود: این محدودیت ترافیکی در شبهای لیالی قدر بعد از نماز مغرب و عشاء در تمامی معابر منتهی به چهارراه بازار (مصلی) از جمله چهارراه امام حسین (ع) - پیرعبدالملک- چهارراه امام (ره) و عالیقاپو اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل بیان کرد: با توجه به اینکه عمده مؤمنان در این شبها لباس تیره و مشکی میپوشند، رانندگان باید در گذر از معابر شهری توجه به جلو داشته باشند تا از بروز تصادفات و حوادث ناگوار جلوگیری شود.
سرهنگ فتاحی خاطرنشان کرد: از همشهریان و هم استانیها در این روزها انتظار داریم همچون سالیان گذشته خادمان و خدمتگذاران خود در پلیس راهنمایی و رانندگی را برای خدمت رسانی هر چه بهتر یاری کنند.
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