جزئیات زندگی سه زن در شرم الشیخ/ جنگ لفظی در کاخ مبارک پایانی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صوت الامه مصر، در حالی که "حسنی مبارک" همچنان در بیمارستان شرم الشیخ جهت درمان بسر می برد، منابع مصری از جنگ لفظی میان زنان دو پسر دیکتاتور مخلوع خبر می دهند.

در روزهای اخیر با توجه به زندانی شدن "علاء" و "جمال" فرزندان دیکتاتور مخلوع و حضور مبارک در بیمارستان، "سوزان مبارک" به همراه همسران علاء و جمال به تنهایی در کاخ ریاست جمهوری زندگی می کنند.

رسانه های مصری با اشاره گوشه هایی از زندگی فعلی این سه زن در کاخ مبارک در شرم الشیخ اعلام کردند: همسران علاء و جمال مبارک به همراه همسر دیکتاتور مخلوع مصر لحظاتی پراز اضطراب و گریه را می گذرانند. آنان در انتظار سرنوشتی نامعلوم برای همسران خود هستند.

بر این اساس، "هایدی راسخ" همسر علاء و "خدیجه الجمال" همسر جمال روزهای پر تنشی را تجربه می کنند و پس از زندانی شدن همسران خود اخیرا در کاخ شرم الشیخ درگیریهای لفظی با هم داشته اند.

بنابراین گزارش، در هر کدام از این درگیریهای لفظی که میان همسر مبارک و زنان علا و جمال رخ می دهد یکی از آنها در صدد قدرت نمایی بر می آید. اما سوزان مبارک در برخی موارد تحمل این درگیریها میان هایدی و خدیجه را نمی آورد و شروع به گریه کردن می کند.

در یکی از این جنگهای لفظی همسر علاء مبارک به همسر جمال تاکید کرده که از زمانی که پایش را در کاخ ریاست جمهوری گذاشته نحسی را به همراه خود آورده است.

بر این اساس، هم اکنون خدیجه همسر جمال مبارک با توجه به اینکه پدرش اکثر هزینه های آنان در کاخ ریاست جمهوری، هزینه ارسال غذا به زندان و هزینه های درمانی و پیگیری سلامتی دیکتاتور مخلوع را پرداخت می کند، خود را بانوی نخست کاخ می داند که این مسئله چندان به مذاق سوزان مبارک و هایدی راسخ خوش نیامده است.