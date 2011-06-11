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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

بصیریان:

گردهمایی مدیران کانونهای فرهنگی مساجد کرمان برگزار می شود

گردهمایی مدیران کانونهای فرهنگی مساجد کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان از برپایی گردهمایی مدیران کانونهای فرهنگی هنری مساجد کرمان خبر داد.

محمد بصیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این گردهمایی با هدف تعامل و هم اندیشی و برنامه ریزی برای فعالیتهای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان کرمان در بخش چترود برگزار می شود.

وی افزود: سالها است که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمان از داشتن کارشناسان امور مساجد و خدمت رسانی به کانونهای مساجد محروم بوده و امید می رود در سال 90 که سال جهاد اقتصادی است بتوان جبران گذشته را کرد.

این مسئول فرهنگی افزود: با مذاکرات انجام شده و موافقت مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان از تیرماه امسال امور فعالیت ها و برنامه های مربوط به کانونهای مساجد در اداره ارشاد کرمان انجام خواهد شد و مدیران مسئول امور و مطالبات خود را از طریق اداره شهرستان کرمان پیگیری می کنند.

وی ادامه داد: کانونهای مساجد مانند مجموعه های فرهنگی و هنری عمومی و غیر دولتی هستند و فعالیتهای و خدمات فرهنگی مهمی انجام می دهند.

کد مطلب 1332770

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