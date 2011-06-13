کارخانه بسته بندی گوشت مرغ در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان جنوبی پیش از ظهر دوشنبه در این مراسم با بیان اینکه 50 درصد جمعیت استان در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند، اظهار داشت: در حال حاضر 36 درصد اشتغال استان مربوط به بخش کشاورزی است.

قهرمان رشید به خشکسالی های متوالی در این استان اشاره کرد و افزود: علیرغم خشکسالی های پی در پی همچنان بخش کشاورزی محور اصلی توسعه در استان است.

استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: در حال حاضر 25 الی 30 درصد ارزش افزوده درآمدهای استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: این پروژه با حجم هزار و 500 تن در سال با زیربنای دو هزار و 191 متر مربع اجرا شده است.

غلامرضا هادربادی اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه را 800 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: از این مبلغ چهار هزار و 500 میلیون ریال از طریق تسهیلات بانک کشاورزی و مابقی از محل خودیاری تامین شده است.

وی اضافه کرد: این پروژه از سال 89 آغاز و طی یکسال در هفته جهاد کشاورزی امسال به بهره برداری رسیده است.

به گفته وی با بهره بر داری از این پروه تعداد 17 نفر اشتغال مستقیم و 51 نفر اشتغال غیر مستقیم در استان ایجاد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآرو شد: این کارخانه قابلیت قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغ و ماهی را با امکاتات کامل شامل سردخانه، دستگاه های قطعه بندی و بسته بندی مجزا دارد.