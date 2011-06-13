مواضع صریح معاون نخست وزیر مصر/ اسرائیل از قدرت مصر هراسناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، "یحیی الجمل" در گفتگو با پایگاه خبری النشره اظهار داشت: مصر هم اکنون در مرحله بسیار حساسی حرکت می کند، اما باور دارم که از آن به سلامت خارج خواهد شد.

وی در ادامه رژیم صهیونیستی را عامل اصلی شعله ور کردن آتش فتنه داخلی در مصر دانست و تاکید کرد: اسرائیل مصر قدرتمند را خطری برای خود می داند و در جهت تضعیف ما تلاش می کند.

معاون نخست وزیر فتنه مذهبی را تنها آسیب زدن جدی به مصر دانست و تاکید کرد: سرویسهای اطلاعاتی جهان به ویژه آمریکا و اسرائیل نمی خواهند مصر را به حال خود رها کنند.

یحیی الجمل با دور از ذهن ندانستن این مسئله که آمریکاییها نیز به تل آویو در اجرای طرحشان در مصر کمک کنند، افزود: البته اسرائیل هم اکنون باری بر دوش آمریکاییها شده است، چون منطقه (خاورمیانه) برای آمریکا بسیار مهم است اما روابط واشنگتن و تل آویو ارتباط آمریکا با منطقه را از حالت عادی خارج کرده است.

وی مهمترین نگرانی رژیم اسرائیل را شکل گیری یک نظام دموکراتیک در همسایگی اش توصیف کرد و افزود: ایجاد دموکراسی در منطقه و به ویژه مصر مسئله ای است که اسرائیل را نگران کرده است.

معاون عصام شرف با اشاره به اینکه ملت مصر میانه رو بوده و به تندروی علاقه ای ندارد، افزود: نیروهای مسلح نیز هرگز نمی تواند جای مشروعیت مردم را بگیرد.

وی همچنین این مسئله که رژیم مصر در عهد مبارک قدرتمند بوده است را رد کرد و افزود: مصر در دوران "جمال عبدالناصر" از قدرت و تاثیر بالایی برخوردار بود.