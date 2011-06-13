پذیرش دانشجو در دکتری مهندسی دریا دانشگاه شریف/ جزئیات ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام به منظور پذیرش دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برای دوره دکتری مشترک با دانشگاه UTM درنیمسال اول سال تحصیلی 91-90 تا 15 تیرماه ادامه دارد.

متقاضیان دوره دکتری مهندسی دریا می‌توانند مدارک خود به همراه فرم تکمیل شده درخواست ورود به دوره دکتری مشترک با دانشگاه (University of Technology Malysia-UTM) تا 15 تیرماه به دفتر دوره مشترک با دانشگاه UTM دانشگاه تحویل دهند.همچنین ورت تمایل به ارسال مدارک با پست، تاریخ ارسال نباید بعد از 10 تیرماه 90 باشد.

داوطلبان می بایست فارغ ‌التحصیل از مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های مهندسی تا 15 شهریورماه 90 باشند و شهریه را طی برگزاری دوره که شامل شهریه های ثبت نام در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه UTM است، پرداخت کنند.

البته مبلغ شهریه شامل هزینه های تردد دانشجو و اقامت وی در مالزی که می تواند از سه ماه تا 18 ماه براساس تشخیص استادان راهنما باشد، نمی شود.

داوطلبان شرکت در این دوره ها می بایست شرایط پذیرش دانشگاه UTM و صنعتی شریف را از نظر زبان انگلیسی کسب کنند همچنین به پذیرفته‌شدگان ممتاز هر دوره براساس تشخیص کمیته راهبری، تخفیف ویژه در هزینه‌ها داده خواهد شد.

هر دانشجو یک استاد راهنما از دانشگاه صنعتی شریف و نیز یک استاد راهنما از دانشگاه صنعتی مالزی خواهد داشت و زمان معمول دوره سه سال است و از چهار سال تجاوز نخواهد کرد.



برای کسانی که در امتحان ورودی متمرکز دوره دکتری سال 90 شرکت کرده اند و متقاضی پذیرش در این دوره هستند، رتبه یا نمره کنکور همراه با سوابق علمی پژوهشی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

آن عده از متقاضیان که در امتحان ورودی متمرکز دکتری سال 90 شرکت نکرده اند، فقط از روی سوابق علمی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

اسامی پذیرفته‌شدگان دوره حداکثر تا 15 مردادماه در سایت دانشگاه صنعتی شریف اعلام می شود.



مدارک مورد نیاز برای شرکت دراین دوره شامل کپی کارنامه امتحان ورودی دکتری متمرکز سال 90 (در صورت شرکت داوطلب)، کپی کارنامه کارشناسی، کپی کارنامه کارشناسی ارشد، یک نسخه از مقالات چاپ شده همراه با نامه پذیرش، کپی مدرک زبان (به پذیرفته شدگان فرصت داده می شود تا یک نیمسال مدرک زبان مورد قبول دانشگاه را به پذیرش ارائه دهند) می شود.

داوطلبان می بایست مبلغ 100 هزار تومان بابت هزینه‌های ثبت‌نام به نام کمک های مردمی دانشگاه صنعتی شریف به حساب این دانشگاه واریز کنند.