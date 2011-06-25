دوچرخه ‌سواران یزدی مدال برنز کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و دومین دوره مسابقات دوچرخه ‌سواری کورسی قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان برگزار شد.

این مسابقات با حضور تیمهایی از یزد، کرمان، کرمانشاه، اصفهان، آذربایجان غربی، همدان، لرستان، سیستان و بلوچستان، اردبیل، آذربایجان شرقی، قم، البرز، زنجان، تهران، توابع تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، ایلام، مرکزی، مازندران، گلستان، خوزستان و قزوین در دو بخش جاده و پیست از اول تا سوم تیرماه در تهران برگزار شد.

بعد از ظهر جمعه و در آخرین روز این رقابتها در بخش پیست مسابقات در قسمت دور امتیازی انفرادی سید معزالدین سیدرضایی از مهریز با 33 امتیاز بعد از محمد رجبلو از تهران با 58 امتیاز و محمدرضا نقی‌نژاد از اردبیل با 47 امتیاز، به مدال برنز دست یافتند.

در پایان این مسابقات سه روزه، تیم استان تهران با کسب 1247 امتیاز قهرمان شد.

در این رده‌ بندی تیم استان آذربایجان شرقی با 918 امتیاز دوم شد و استان البرز با 818 امتیاز در رده سوم ایستاد.