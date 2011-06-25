به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفتح ابراهیمی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته و نیاز بازار، امسال بیش از 20 هزار دستگاه انواع تراکتور در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود.

وی افزود: از این میزان تولید برای بخش صادرات بیش از سه هزار دستگاه انواع محصولات تولیدی در گروه در نظر گرفته شده است.

ابراهیمی اظهار کرد: تراکتوسازی ایران توانایی تامین کل نیاز داخلی کشور به انواع تراکتور را دارد که در صورت افزایش تقاضا با اجرایی شدن طرح تعویض تراکتورهای فرسوده آمادگی برای تولید بیش از 20 هزار دستگاه نیز در این مجموعه وجود دارد.

وی درمورد عملکرد مجموعه مدیریتی خود طی سه ماهه اول امسال نیز گفت: طی سه ماهه گذشته سه هزار و 400 دستگاه انواع تراکتور در تراکتورسازی ایران تولید و به متقاضیان ارائه شده است.

ابوالفتح ابراهیمی اضافه کرد: از این میزان تولید 300 دستگاه به ارزش پنج میلیون دلار به بازارهای خارجی از جمله عراق، افغانستان، کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای آفریقایی و ونزوئلا صادر شده است.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران صادرات تراکتور را به عنوان کالایی سنگین و با توجه به بسته بندی خاص و حجیم بودن آن دشوار دانست و گفت: با توجه به درخواستهای متعدی که از کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای همسایه برای خرید تراکتور از گروه صورت گرفته پیش بینی می شود امسال بیش از پنج هزار دستگاه تراکتور به خارج از کشور صادر شود.

ابراهیمی سه ماه باقیمانده از سال را برای صادرات از این مجموعه به دلیل استقبال از محصولات تولیدی این مجموعه پربار دانست و گفت: کیفیت محصولات تولیدی، تطابق با بسیاری از استاندارهای جهانی و خدمات پس از فروش گسترده در تمام نقاط دنیا دلیل حضور موفق تراکتورسازی و استقبال از تولیدات آن در بازارهای جهانی است.

وی تامین نیاز داخلی را از الویتهای کاری تراکتورسازی ایران اعلام کرد و گفت: در عین حال برای حضور در بازارهای جهانی به منظور ارائه تکنولوژی و محصولات تولیدی ایران اسلامی که دسترنج متخصین داخلی است نیز آمادگی کامل داریم.