به گزارش خبرنگار مهر، متن یادداشت حجت الاسلام سید احمد موسوی سفیر ایران در دمشق به مناسبت سالروز تاسیس خبرگزاری مهر به این شرح است:
در دنیای امروز صدها رسانه گوناگون پا به عرصه اطلاعرسانی گذارده و البته هر کدام با جهتگیری خاص خود در صدد تاثیرگذاری بر افکار عمومی برآمدهاند . خبرگزاری مهر اما از جمله رسانههای متعهد و حرفهای است که تلاش دارد ضمن انتقال اطلاعات و انعکاسدادن واقعیتها ، با تحولات شتابزده جهانی در عصر انفجار اطلاعات همگام باشد .
در حال حاضر هر روز کار مطبوعاتی با سختیها و مشقتهای جدیدی آمیخته میشود . از طرفی افکار عمومی جهان با حجم عظیم اخبار درست و نادرست و واقعی و ساختگی مواجه است که از سوی خبرگزاریهای مهم دنیا ترویج می شود .
در چنین وضعیتی تشخیص سره از ناسره از میان انبوه امواج خبری برای همگان میسر نیست .
تحریف حقایق از سوی خبرگزاریهای وابسته به استکبار و صهیونیسم ، امروزه به لطف شگردها و ترفندهای رسانهای به امری ساده و روزمره تبدیل شده است . شما می بینید در تحولات جاری منطقه ، اخبار قیامهای مردمی با چه جهتگیریها و مقاصدی منعکس میگردد .
کشتار و سرکوب مردم بحرین در رسانه های غربی و رسانههای وابسته به غرب در منطقه انعکاسی پیدا نمیکند ، وقتی از رسانهها برای انعکاس مشاهدات خود از کشتار عناصر پلیس سوریه توسط تروریستها در منطقه جسر الشغور دعوت میشود ، هیچ فیلمی از این واقعه در رسانههای معلوم الحال منطقه پخش نمیشود اما تا دلتان بخواهد فیلمهای سرهمبندی شده و جعلی در باره تحولات این کشور به طور منظم روی آنتن میرود .در این خصوص سخن بسیار است که در این مختصرنمیگنجد .
بنده ضمن تبریک سالروز تاسیس خبرگزاری مهر ، اعتقاد دارم کارنامه "مهر" در زمینه اطلاعرسانی خوب بوده است . با این وجود وظیفه خبرگزاری مهر به عنوان رسانهای معتبر روز به روز سنگینتر میشود بویژه در عرصه سیاست خارجی که جمهوری اسلامی ایران در نبردی طاقتفرسا به طور بیوقفه از سوی دشمنان در معرض حملات ناجوانمردانه قرار میگیرد .
امروزه شما نه تنها باید با سرعت و دقت به وظیفه اطلاعرسانی خود بپردازید بلکه باید مترصد مقابله با موجهای تبلیغاتی ساختگی دشمن باشید . برای انجام این مهم ، انعکاس حقایق خوب است اما کافی نیست . شما باید شیوههای خبرسازی و دروغپراکنی دشمن را نیز برای افکار عمومی تشریح کنید تا مردم به نسبت به اینگونه شیوهها آگاهی یابند .
در عرصه اطلاعرسانی خارجی ، با تقویت بخش زبانهای خارجی در خبرگزاری مهر بویژه بخش عربی میتوانید سهمی در خنثی سازی تبلیغات یکجانبه و شبانه روزی برخی رسانههای شناخته شده در منطقه بر عهده بگیرید .
خداوند به همه خدمتگزاران اسلام و انقلاب اسلامی توفیق روزافزون عنایت فرماید.
