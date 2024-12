ضعف IT و ICT در ايران كمبود ارتباط با مجامع بين المللي است// موفقيت در IT با افزايش فعاليت بخش خصوصي ميسر مي شود

ما فارغ التحصيلان بسيار خوبي در زمينه IT و ICT داريم و نيروي انساني قابل قبولي نيز تربيت مي كنيم كه خواهان فراواني در كشورهاي توسعه يافته دارند. بنابراين مهمترين سرمايه و مزيت ايران نسبت به كشورهاي مشابه خود، نيروي انساني تربيت شده است كه روز به روز در حال افزايش است

دكتر كريميان اقبال در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر" گفت : آموزش IT در كشور ايران نسبت به كشورهاي توسعه يافته جايگاه خوبي ندارد. اما در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه چند فاكتور برتر در كشور ما وجود دارد. مهمترين اين فاكنورها نيروي انساني است. ما فارغ التحصيلان بسيار خوبي در زمينه IT و ICT داريم و نيروي انساني قابل قبولي نيز تربيت مي كنيم كه خواهان فراواني در كشورهاي توسعه يافته دارند. بنابراين مهمترين سرمايه و مزيت ايران نسبت به كشورهاي مشابه خود، نيروي انساني تربيت شده است كه روز به روز در حال افزايش است.



وي در ادامه خاطر نشان ساخت : IT و ICT در بسياري از برنامه هاي دولت در اولويت قرار گرفته است و بودجه خوبي هم به اين موضوع اختصاص داده مي شود. دستگاه هاي دولتي هم سرمايه گذاري خوبي در اين زمينه كرده اند . در بسياري از برنامه هاي دولت نيز IT و ICT در اولويت قرار گرفته و بودجه خوبي هم به اين موضوع اختصاص داده مي شود. دستگاه هاي دولتي هم سرمايه گذاري خوبي در اين زمينه كرده اند و شور و نشاط خوبي براي توسعه IT ايجاد كرده اند.

وضعيتي كه برخي كشورهاي همسايه از جمله كشورهاي حاشيه خليج فارس دارند، اين است كه در حقيقت توانسته اند با ارتباطات بين المللي و جذب سرمايه گذاري بين المللي سطح فعاليت هاي خود را ارتقا بدهند و بتوانند در سطح بين المللي فعاليت كنند ما در اين زمينه عقب هستيم

معاون فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ادامه خاطر نشان ساخت : بخش خصوصي هم از فعاليت خوبي برخوردار است و تعداد شركت هايي كه در اين زمينه شكل گرفته اند در حال افزايش است. يكي از ساختارهايي كه به توسعه فعاليت بخش خصوصي در زمينه IT كمك مي كند، ايجاد مراكز رشد ICT در نقاط مختلف كشور است. بنابراين نگاهي گذرا به اين مباحث نشان مي دهد اقدامات خوبي صورت گرفته است.





دكتر كريميان اقبال يادآور شد: اگر بخواهيم در زمينه IT موفق باشيم بايد سطح اين فعاليت ها را ، به خصوص در بخش خصوصي ارتقا دهيم. وضعيتي كه برخي كشورهاي همسايه از جمله كشورهاي حاشيه خليج فارس دارند، اين است كه توانسته اند با ارتباطات بين المللي و جذب سرمايه گذاري بين المللي سطح فعاليت هاي خود را ارتقا بدهند و بتوانند در سطح بين المللي فعاليت كنند ما در اين زمينه عقب هستيم و نتوانستيم جايگاه خوبي در سطح بين المللي داشته باشيم و بايد در اين زمينه فعاليت كنيم.