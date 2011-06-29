مشارکت 50 درصدی دستگاه های دولتی در طرح ارزیابی عملکرد

به گزارش خبرنگار مهر جمال محمد زاده در جلسه کارگروه تحول اداری که سه شنبه شب در استانداری کردستان برگزار شد، گفت: به منظور شفاف سازی و ارتقای بهره وری عملکرد دستگاه های دولتی دو شاخص مهم اختصاصی و عمومی با امتیاز دو هزار در نظر گرفته شده است.

محمد زاده افزود: امسال اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان با کسب هزار و 695 موفق شد بالاترین میزان شاخص در ارزیبای عملکرد دستگاه های دولی در این استان را به دست آورد.

وی یادآ ور شد: شاخص های اختصاصی بیان کننده وظایف تخصصی دستگاه های اجرایی و کمیت پذیر است و شاخص های عمومی به نحوه عملکرد دستگاه ها توجه دارد و برنامه یکسانی برای تمام دستگاه ها و سازمان های دولتی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی استانداری کردستان با اشاره به کسب امتیاز 73 درصدی میانگین ادارات استان در سطح کشور در شاخص اختصاصی بیان کرد: از هشت محور شاخص عمومی ما در شش محور موفق به کسب 50 درصدی امتیاز شده ایم و عملکرد ما در شاخص های اختصاصی در استان خوب است و این نشان می دهد که دستگاه ها به وظایف خود آشنا هستند.

محمد زاده اظهار داشت: یکی از مشکلات استان کردستان ضعف در مستند سازی و نبود سند راهبردی فناوری و اطلاعات بود که از سال 88 تا پایان سال89 سند راهبردی تهیه و تدوین شد هم اکنون این سند آماده شده است که بعد از تصویب آن در شورای برنامه ریزی استان به دستگاه های دولتی ابلاغ می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: معیارهای آئین نامه جدید استقرار دولت الکترونیک، ساماندهی نیروی انسانی، استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، سلامت اداریِ، اصلاح فرایند و تمرکز زداییِ، توانمند سازی آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی، تقویت مدیریت و توان کارشناسی و همچنین خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع است.

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استانداری کردستان در ادامه این جلسه اظهار داشت: معاونت توسعه و منابع انسانی استانداری کردستان موظف شده است شاخص های توسعه را تعیین و توصیف کند و کار دستگاه های اجرایی را مورد ارزیابی قرار داده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاه ها را بر اساس شاخص های اختصاصی و عمومی را که به تصویب رئیس جمهور می رسد ارائه کند.

موسی مرادیانی از طرح فوق العاده دورکاری در تمام ادارات و سازمان های دولتی همزمان با سایر نقاط کشور خبر داد و افزود: به منظور افزایش بهره وری دستگاه های دولتی طرح فوق العاده دورکاری در سه سطح عالی، خوب و متوسط در دست اجرا است.

این جلسه با حضور نمایندگان و مدیران دستگاه های دولتی استان کردستان برگزار شد و در پایان گزارشی از وضعیت اجرای طرح دورکاری در ادارات استان ارائه شد.