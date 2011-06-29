510 آثار تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت شده است

پیمانه پرناک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد آثار ثبت شده که از سوی سازمان مرکزی برای آنها احکام صادر شده 17 اثر بوده است.

وی هدف از ثبت آثار را شناسایی، حفاظت و حمایت و صیانت از آثار تاریخی و طبیعی عنوان کرد و یاد آور شد: در سومین همایش ثبت دو پرونده میراث معنوی با عنوانهای فرو بردن علم در گرداب بن و مراسم خیمه سوزان در شهر طاقانک ارائه و ثبت شد.

وی تصریح کرد: این اقدام نخستین گام استان در جهت شناخت، حفاظت و ارتقا، انتقال و حمایت از گنجینه های زنده بشری بوده است.

پرناک با اشاره به اینکه در سال 88 در رشته صنایع دستی استان قفل سازی چالشتر به ثبت رسیده، بیان داشت: در سومین همایش ثبت گیوه دوزی و نمد مالی در فهرست اثار ملی قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه شاخص ترین آثار ثبت شده در سال گذشته تپه سراب شهرکرد است، اذعان داشت: شاخصهای عمده این طرح وسعت زیاد، در بر داشتن آثار استقراری دوره نوسنگی، اثبات اهمیت کیفی و کمی بقایایی استقراری است.

وی عنوان کرد: بر اساس لایه نگاری انجام شده این تپه به عنوان مهمترین سایتهای دوره نوسنگی زاگرس جنوبی محسوب می شود.