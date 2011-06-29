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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

در استان چهارمحال و بختیاری/

510 آثار تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت شده است

510 آثار تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس ثبت آثار میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری از ثبت 510 اثر شامل بنا، محوطه و میراث طبیعی از سال 84 تاکنون خبر داد.

پیمانه پرناک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد آثار ثبت شده که از سوی سازمان مرکزی برای آنها احکام صادر شده 17 اثر بوده است.

 وی هدف از ثبت آثار را شناسایی، حفاظت و حمایت و صیانت از آثار تاریخی و طبیعی عنوان کرد و یاد آور شد: در سومین همایش ثبت دو پرونده میراث معنوی با عنوانهای فرو بردن علم در گرداب بن و مراسم خیمه سوزان در شهر طاقانک ارائه و ثبت شد.
 
وی تصریح کرد: این اقدام نخستین گام استان در جهت شناخت، حفاظت و ارتقا، انتقال و حمایت از گنجینه های زنده بشری بوده است.
 
پرناک با اشاره به اینکه در سال 88 در رشته صنایع دستی استان قفل سازی چالشتر به ثبت رسیده، بیان داشت: در سومین همایش ثبت گیوه دوزی و نمد مالی در فهرست اثار ملی قرار گرفته اند.
 
وی با اشاره به اینکه شاخص ترین آثار ثبت شده در سال گذشته تپه سراب شهرکرد است، اذعان داشت: شاخصهای عمده این طرح وسعت زیاد، در بر داشتن آثار استقراری دوره نوسنگی، اثبات اهمیت کیفی و کمی بقایایی استقراری است.
 
وی عنوان کرد: بر اساس لایه نگاری انجام شده این تپه به عنوان مهمترین سایتهای دوره نوسنگی زاگرس جنوبی محسوب می شود.
کد مطلب 1347807

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