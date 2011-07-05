توسعه کشاورزی بخشی از توسعه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مسعود محمدیان ظهر سه شنبه در حاشیه دیدار با کشاورزان و روستاییان حاشیه تبریز با تاکید بر اینکه کشاورزی برای بخش اعظم نیروی انسانی استان اشتغالزا است ادامه داد: کشاورزی با کارکردهای مختلف خود می تواند به توسعه کلی اقتصادی، اجتماعی کمک کند و نقش مؤثر و کارسازی را در روند نیل به توسعه برعهده گیرد.

وی با اشاره به اینکه در رژیم گذشته جمعیت روستانشین بخش عظیمی از جمعیت کشور ما را تشکیل می‌داد و فعالیت کشاورزی منبع اصلی درآمد آنها محسوب می شد ولی بی توجهی به روستاها، اسباب مهاجرت به شهرها را فراهم کرد، ادامه داد: در حال حاضر نیز علیرغم فراز و نشیب‌های طی شده، روستاها نقش و اعتبار دیرینه خود را در مجموعه حیات اقتصادی کشور حفظ کرده و بخش کشاورزی هنوز هم از مهمترین بخشهای اقتصادی بشمار می‌آید.

مسعود محمدیان با بیان اینکه، جهاداقتصادی بدون رفع نیاز محرومان و کشاورزان عملی نمی شود، گفت: رفع نیاز محرومان و کشاورزان و توجه کافی به روستاها و بخش کشاورزی، بیشتر مشکلات کلانشهرها اعم از ترافیک، مسکن را مرتفع می سازد.

محمدیان با اشاره به اینکه جهاد اقتصادی بدون رفع نیاز محرومین و کشاورزان عملی نخواهد بود، گفت: بخش کشاورزی و روستائی کشور با اختصاص سهم 24 درصدی از تولید ناخالص ملی، سهم 40 درصدی از صادرات غیرنفتی، سهم 30 درصدی از جذب نیروی کار و تأمین 80 درصد از نیازهای غذایی کشور، یک بخش مهم، حساس و برجسته اقتصادی محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی نبایستی فدای بخش صنعت شود، افزود: مدیران سازمان جهادکشاورزی استان در سال جهاداقتصادی همه تلاش خود را جهت جذب سرمایه گذاری، اقتصادی کردن بخش، تغییر کشاورزی معیشتی به صنعتی، تحقق مکانیزاسیون، کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی، استفاده بهینه از آبهای کشاورزی و افزایش صادرات که در راستای حمایت از کشاورزان و محرومین جامعه است معطوف ساخته اند.