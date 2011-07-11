  1. استانها
  2. قم
۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

پورامینی:

جانبازان اسطوره‌‌های زمان هستند

جانبازان اسطوره‌‌های زمان هستند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران استان قم گفت: وجود جانبازان برای کشور یک نعمت است و این افراد اسطوره‌های زمان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظم پورامینی در مراسم تجلیل از ۳۰۰ جانباز نیروی انتظامی استان که در مجتمع تفریحی پردیس در روستای میم بخش کهک برگزار شد نشاط و شادابی را از مهم‌ترین ویژگی خانواده جانبازان عنوان و تصریح کرد: وجود جانباز در هر خانواده‌ای یک نعمت است و خداوند با شناخت از روح پاک انسان‌ها این نعمت را به خانواده‌ها ارزانی داشته است.
 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم جانباز را اسطوره زمان دانست و افزود: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مدیون خون شهدا و جانبازان ۸ سال جنگ تحمیلی است که با جانفشانی از میهن اسلامیمان دفاع کردند.

پورامینی وظیفهٔ اصلی همهٔ خانواده‌ها و فرزندان جانبازان را تلاش در راستای اهداف و راه این ایثارگران دانست و اضافه نمود راه و هدف این عزیزان راه اقتدار و ایستادگی در مقابل ظلم و جور بوده است چرا که آن‌هاراه را شناخته‌اند، راهی که سرور آزادگان جهان امام حسین (ع) و یارانش پیمودند.

رئیس  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم بهترین هدیه‌ای که جانبازان به ایران اسلامی عطا کرده‌اند را عزت و افتخار دانست و تصریح کرد: گذشتن از جان یا یکی از اعضای بدن کار راحتی نیست و اگر اندکی تعمل کنیم متوجه خواهیم شد که این عمل خدمتی بزرگ و قابل تحسین است و جانباز الگوی بسیار مناسبی برای جوانان جامعهٔ امروزی که جنگ را درک نکرده‌اند.

وی در ادامه یکی دیگر از ویژگی‌های جانباز را حمایت از ولایت فقیه عنوان کرد و افزود: حفظ دستاوردهای انقلاب و نظام مقدس اسلامی بدون تبعیت از ولایت فقیه امکان ندارد و همهٔ این مسائل با حمایت از ولایت فقیه معنا می‌گیرد.
 
در پایان این مراسم به نمایندگی از ۳۰۰ جانباز به ۵ نفر از جانبازان با اهدای لوح تقدیر و هدیه‌ای به رسم یادبود قدردانی شد.
کد مطلب 1357089

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها