به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظم پورامینی در مراسم تجلیل از ۳۰۰ جانباز نیروی انتظامی استان که در مجتمع تفریحی پردیس در روستای میم بخش کهک برگزار شد نشاط و شادابی را از مهم‌ترین ویژگی خانواده جانبازان عنوان و تصریح کرد: وجود جانباز در هر خانواده‌ای یک نعمت است و خداوند با شناخت از روح پاک انسان‌ها این نعمت را به خانواده‌ها ارزانی داشته است.



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم جانباز را اسطوره زمان دانست و افزود: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مدیون خون شهدا و جانبازان ۸ سال جنگ تحمیلی است که با جانفشانی از میهن اسلامیمان دفاع کردند.



پورامینی وظیفهٔ اصلی همهٔ خانواده‌ها و فرزندان جانبازان را تلاش در راستای اهداف و راه این ایثارگران دانست و اضافه نمود راه و هدف این عزیزان راه اقتدار و ایستادگی در مقابل ظلم و جور بوده است چرا که آن‌هاراه را شناخته‌اند، راهی که سرور آزادگان جهان امام حسین (ع) و یارانش پیمودند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم بهترین هدیه‌ای که جانبازان به ایران اسلامی عطا کرده‌اند را عزت و افتخار دانست و تصریح کرد: گذشتن از جان یا یکی از اعضای بدن کار راحتی نیست و اگر اندکی تعمل کنیم متوجه خواهیم شد که این عمل خدمتی بزرگ و قابل تحسین است و جانباز الگوی بسیار مناسبی برای جوانان جامعهٔ امروزی که جنگ را درک نکرده‌اند.



وی در ادامه یکی دیگر از ویژگی‌های جانباز را حمایت از ولایت فقیه عنوان کرد و افزود: حفظ دستاوردهای انقلاب و نظام مقدس اسلامی بدون تبعیت از ولایت فقیه امکان ندارد و همهٔ این مسائل با حمایت از ولایت فقیه معنا می‌گیرد.

در پایان این مراسم به نمایندگی از ۳۰۰ جانباز به ۵ نفر از جانبازان با اهدای لوح تقدیر و هدیه‌ای به رسم یادبود قدردانی شد.